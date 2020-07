Nuovo ponte, terminati anche i lavori sull’Elicoidale e nella galleria Coronata

Arrivano a conclusione anche le attività di manutenzione della rampa Elicoidale e della galleria della Coronata, le due infrastrutture di raccordo tra il nuovo ponte “Genova San Giorgio” e l’autostrada A10.

L’investimento per i lavori è stato di oltre 35 milioni dei 100 stanziati per la messa in sicurezza delle 285 gallerie liguri. Per rispettare il cronoprogramma legato all’inaugurazione del ponte, il cantiere nel tunnel di Coronata è durato oltre due mesi (70 giorni, alcuni in lockdown) in cui 200 tra tecnici e operai specializzati hanno lavorato consecutivamente effettuando interventi di manutenzione e ripristino, provvedendo anche all’impermeabilizzazione dei tunnel, costruiti prima degli anni ’80.

I lavori hanno riguardato inoltre il rifacimento integrale della pavimentazione, l’installazione di pannelli illuminotecnici a Led per migliorare la visuale interna, l’attivazione di un sistema di telecontrollo in grado di rilevare anche l’andamento del traffico e la segnalazione di veicoli in caso di fermo anomalo (in seguito a incidente, collisione, guasto meccanico, etc). Sono stati effettuati anche gli adeguamenti previsti dalla normativa Ue per gli impianti di emergenza.

Anche i lavori sulla rampa Elicoidale, svolti in stretto raccordo con il Mit, si concluderanno in linea con l'apertura al traffico del nuovo ponte sul Polcevera, grazie al lavoro di 200 tecnici e operai specializzati, operativi per singolo turno di lavoro, con oltre 5 società appaltatrici.

Gli interventi principali hanno riguardato il ripristino conservativo generale della struttura, attraverso lavori su alcune parti dell’opera come le contro-solette, i traversi e l’interno dei cassoni, oltre che il risanamento delle pile mediante sabbiatura e l’apposizione di protettivi esterni. Sono stati inoltre rinnovati i cordoli per l’installazione delle barriere in posizione più interna per ripristinare la larghezza originaria della carreggiata. Eseguiti anche interventi di adeguamento alle nuove norme tecniche 2018 e alle recenti linee guida emanate in materia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E’ previsto per domenica mattina il collaudo statico, che potrà proseguire anche durante la notte.