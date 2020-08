Ponte San Giorgio, slitta alla serata l'apertura

Slitta di qualche ora l'apertura del nuovo ponte San Giorgio, prevista tra le 18 e le 19 di martedì. A causa di un problema alla pavimentazione in un punto, infatti, si è reso necessario un intervento di ripristino che ha fissato alle 22 circa l'apertura al traffico.

Il sindaco-commissario Marco Bucci, nelle ore precedenti all’inaugurazione di lunedì sera, non aveva mai escluso l’apertura già martedì sera, anche se nei giorni scorsi si era parlato di mercoledì mattina all'alba. Alla fine l'orario era stato fissato a martedì sera, tra le 18 e le 19, dopo la rimozione dell’allestimento per la cerimonia di inaugurazione e la consegna ad Aspi.

L’iter per l’apertura prevede infatti che, dopo la consegna da parte delle aziende che l’hanno costruito alla struttura commissariale, la struttura commissariale consegni a sua volta il ponte nella mani del Ministero delle Infrastrutture. Toccherà alla ministra De Micheli, dunque, passare il ponte San Giorgio nelle mani di Autostrade per l’Italia, rimasta concessionario al termine di una lunga trattativa in cui è stato stabilito l’ingresso dello Stato - e dunque di Cassa Depositi e Prestiti - nella società. A oggi, stando a quanto risulta, il viadotto è ancora nelle mani della struttura commissariale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’accordo tra governo e Atlantia è ancora in fase di definizione - in questi giorni la ministra De Micheli sta analizzando il nuovo Piano economico finanziario inviato da Autostrade - ma all’apertura al traffico del nuovo ponte mancano di fatto poche ore. Una volta rimossi gli ostacoli materiali - i gazebo, le sedie, il palco e tutto ciò che è stato usato per la cerimonia - e le transenne, le auto torneranno a circolare sul tratto di A10 rimasto interrotto per due anni.