Nuovo parco di Valletta Cambiaso, pochi giorni all'apertura

Apre sabato al pubblico il parco di Valletta Cambiaso, con un'area sportiva rinnovata e uno spazio riqualificato nell’ambito degli interventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport per il restyling degli impianti. A disposizione dei cittadini percorsi, attività e attrezzature fruibili quotidianamente da tutti.

Il parco, nel cuore di Albaro, aprirà le porte nella sua versione rinnovata con una giornata di attività gratuite per tutti: dalle 10 alle 19, sportivi e non solo potranno riscoprire l’area, completamente riqualificata grazie all’impegno del Comune di Genova e di Iren Luce Gas e Servizi.

L’evento di sabato si intitola “Iren Loves Energy – Genova Edition” e sarà dedicato allo sport, al fitness e al divertimento, in linea con gli eventi di Genova 2024. L’iniziativa, promossa da Iren Luce Gas e Servizi, è organizzata in collaborazione con numerosi partner, tra cui Yacht Club di Genova, Marina Militare, Stelle nello Sport, Street Workout e Pro Recco Triathlon, che contribuiranno ad arricchire la giornata. Le attività per il pubblico si terranno dalle ore 10 alle ore 19: sono previste, tra le altre, lezioni di yoga, pilates, fitness, oltre a laboratori creativi per adulti e bambini. Si potranno provare diverse discipline nelle aree “ristrutturate” dalla ginnastica all’arrampicata, passando per l’atletica e la pallacanestro.

La riapertura del parco di Valletta Cambiaso segna l'inizio di una serie di eventi che animeranno l'area durante il periodo estivo: il 16 giugno è previsto un appuntamento con Street Workout, e nelle settimane successive tornei sportivi, proiezioni di film e serate di cabaret. Questi eventi sono pensati per far vivere il parco in ogni sua sfaccettatura, offrendo momenti di intrattenimento e socializzazione per tutti.

"Genova Capitale Europea dello Sport non è solo un anno di eventi e grandi appuntamenti sportivi, ma è anche stata l’occasione per attuare un capillare intervento sugli impianti e le aree sportive della città di cui i genovesi, sportivi e non, potranno fruire nei prossimi anni – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Il parco di Valletta Cambiaso è una delle eredità che il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport lascerà alla città".

"Con grande entusiasmo abbiamo visionato il progetto di Iren sostenuto dall’assessore Bianchi – sottolinea la presidente del Municipio VIII Medio Levante Anna Palmieri – e dato il nostro assenso in quanto il parco di Valletta Cambiaso deve sempre di più essere un centro sportivo all’aperto utilizzabile da tutti i giovani e non solo, creando un punto di sinergia anche con l’area fitness di Viale Nazario Sauro, installata e creata dal nostro Municipio".