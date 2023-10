La storica pasticceria di Sambuco apre un punto vendita fronte mare: dove e quando

Canestrelli, gubelletti, mescolanze, pandolci, baci di Sambuco e di dama, e tanto altro: la storica pasticceria di Sambuco, con i suoi prodotti della tradizione genovese che hanno ottenuto il marchio di "Gustosi per natura" del Parco del Beigua, si amplia e apre un nuovo punto vendita a ponente a due passi dalla spiaggia. Appuntamento per l'inaugurazione martedì 31 ottobre, sul lungomare di Pegli 117 rosso.

Arriva dunque fronte mare un marchio genovese molto amato con i suoi prodotti che già adesso si possono trovare in vendita nei supermercati, a Voltri (in via Don Giovanni Verità) e che nascono nel borgo rurale di Sambuco, piccolo gioiellino che consente di raggiungere il passo della Gava e il passo del Faiallo in circa un'ora, per poi proseguire verso gli altri monti liguri.

La pasticceria Sambuco vanta una storia di settant'anni: l'azienda nasce nel 1950, quando il fondatore, Giuseppe Canepa, riuscì ad allestire un vero laboratorio con forno a legna. Ai tempi Sambuco non era un paesino servito da strade, dunque i materiali arrivarono sul posto tramite una teleferica autofinanziata. I prodotti vennero inizialmente distribuiti solo tra Sambuco, Fiorino e Fabbriche poi, alla fine degli anni '60, visto lo spopolamento delle campagne, venne aperto un laboratorio con vendita diretta in via Chiaramone a Voltri, chiuso poi quando Canepa andò in pensione, negli anni '90.

I figli decisero di continuare con l'attività, riaprendo il laboratorio di Sambuco e facendo arrivare i prodotti fino a Voltri e Pra'. Infine il nipote Giuseppe Canepa affiancò la madre in azienda nel 2001 e arrivò la svolta: "Quando ho iniziato - racconta lo stesso Canepa - avevo 23 anni, ero giovane e pieno di inventiva e con determinazione ho seguito il sogno di far conoscere la nostra Azienda e la località di Sambuco in tutta Italia. Sono partito con il seguire dei corsi formativi in pasticceria con importanti chef, come Teresio Busnelli, Stefano Laghi, Rossano Boscolo, al fine di aggiungere ai preziosi insegnamenti di mia madre le finezze del mestiere".

Fino a quando nel 2009 venne costruito l'attuale laboratorio, più grande e tecnologico, che permette ancora oggi di servire anche la grande distribuzione facendosi davvero conoscere ovunque in Liguria. La pasticceria, grazie al lavoro di qualità, alla scelta degli ingredienti genuini (l'acqua proviene direttamente dalla fonte del monte Reixa), alla maestranza artigiana e al rispetto di tradizione e ambiente, ha ottenuto il marchio "Gustosi per natura" del Geoparco Unesco del Beigua. Nel 2021, infine, è stato aperto un punto vendita a Voltri, in via Don Giovanni Verità: "Questa è la nostra storia - conclude Canepa - ma guardando al futuro sono certo che con l'impegno, la passione e la dedizione anche della mia famiglia, riuscirò a realizzare il mio desiderio più grande: continuare a produrre prodotti genuini e ricchi di tradizione".