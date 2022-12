Il nuovo murale regalato da due artisti alla città

Nei giorni scorsi e? stato terminato in citta? un nuovo murale, un'opera di street art regalata dagli autori al territorio.

Il disegno e? firmato da due artisti attivi da oltre vent'anni sul territorio nazionale, Roisone e Corn79, storiche firme del writing italiano che negli ultimi anni hanno evoluto il proprio linguaggio verso sperimentazioni pittoriche contemporanee, senza pero? dimenticare le proprie origini legate allo spazio pubblico urbano. Roisone, attivo da anni nella citta? di Genova in stretta collaborazione con le istituzioni per la realizzazione di opere murali, che negli ultimi anni si e? impegnato nella diffusione della cultura dell’aerosol art e nella creazione di spazi dedicati alla libera espressione dei giovani, e Corn79, fondatore dell'associazione "Il cerchio e le gocce", nata a Torino nel 2001, prima associazione italiana creata per la promozione della creativita? urbana e del graffiti-writing, che conta decine di opere murali su grande scala sparse nel territorio nazionale ed europeo.

L'opera si trova in via Cottolengo, vicino all'entrata dell'autostrada di Genova Nervi, si intitola "Lettere che incontrano l'astratto": ed è lunga 20 metri e alta 4. La novità del murale è che, se pur collaborando spesso, gli artisti non sono soliti mescolare i loro stili in maniera cosi? stretta e simbiotica. È proprio questa la forza del lavoro di Roisone e Corn79. "Un'idea nata quasi per caso, da una chiacchierata e dalla volonta? di sperimentare, dalla voglia di crescere nel proprio percorso personale e dalla continua ricerca di nuovi stimoli creativi e artistici, volti a trovare sempre nuove strade e soluzioni per portare avanti il proprio movimento" spiegano gli artisti.

Questo e? stato l'inizio di un percorso durato quasi due mesi di stretta collaborazione, seppur a distanza, tra bozzetti in continua evoluzione, nel rispetto dello stile dei due protagonisti, con percorsi artistici indipendenti tra i piu? longevi, forti della loro unicita? ma consapevoli del valore di quello che stavano creando: una fusione tra lo stile astratto-geometrico di Corn79 e lo studio del lettering e composizione propria di Roisone.