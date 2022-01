Paolo Tanganelli nominato garante degli anziani del comune di Genova: è il primo in Italia

Genova ha il suo garante degli anziani. Il neurolo Paolo Tanganelli è stato nominato dal sindaco Marco Bucci a ricoprire l'incarico per i prossimi cinque anni: è la prima figura a tutela della popolazione matura istituita in un comune italiano.

Tursi aveva approvato l'istituzione del garante degli anziani lo scorso maggio, durante il consiglio comunale, su proposta della consigliera della Lista Civina del sindaco "Vince Genova", Marta Brusoni, con l’obiettivo di «sancire una figura essenziale e strategica, in grado di fornire la tutela e la vigilanza nei confronti delle persone anziane della nostra regione».

In una delle città con il più alto indice di vecchiaia in Europa, il ruolo del prof. Tanganelli sarà quello di migliorare la vita dei senior, mettendo in campo misure di sostegno e tutoraggio nonchè ricevere segnalazioni in caso di violazione dei diritti e darne comunicazione agli organi competenti.

Nel 2020 l'indice di vecchiaia per la Liguria ha stabilito che ci sono 262,4 anziani ogni 100 giovani. L’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, è il rapporto percentuale tra il numero degli ultra 75enni e quello dei giovani fino ai 14 anni. Quello ligure è un numero significativo in una regione tradizionalmente popolata da persone in età avanzata.