Nuovo Galliera, presentato (un altro) ricorso al Tar

Ancora un ricorso al Tar contro il progetto del nuovo ospedale Galliera a meno di una settimana da quando il governatore ligure, Giovanni Toti, ha ribadito l’intenzione di procedere con decisione con la realizzazione.

A presentarlo questa volta è stato l’avvocato Daniele Granara, in nome e per conto dell'Associazione Vas (Verdi Ambiente e Società), a sostengo del ricorso presentato dal Comitato per i cittadini di Carignano. A fine 2018 il Tar aveva già respinto il ricorso presentato da Italia Nostra e quello contro la graduatoria per l’assegnazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale.

La dirigenza dell’ospedale, ai tempi, aveva confermato l’intenzione di iniziare i lavori nel 2019, e di consegnare la struttura nel 2023, firmando anche il progetto esecutivo.