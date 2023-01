Ospedale San Martino, Damonte Prioli è il nuovo direttore generale

Sarà Marco Damonte Prioli il nuovo direttore generale del Policlinico San Martino di Genova.

Lascerà il posto di direttore generale della Asl 2 savonese per andare a colmare il vuoto seguito all'improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida, morto il 17 gennaio scorso per un malore.

Prima di guidare la Asl 2 Damonte Prioli è stato alla conduzione della Asl1 sino al 2021 oltre ad avere lavorato come direttore amministrativo alla Asl 3. Come prevedono le norme sugli istituti di ricerca a carattere scientifico, ora la Regione dovrà chiedere il via libera al ministero della Salute Schillaci, mentre è già arrivato il parere favorevole del rettore dell'Università Federico Delfino. Proprio ieri sera Toti aveva dovuto incassare il rifiuto, per motivi personali ed economici, del manager Giuseppe Profiti.

Il curriculum di Damonte Prioli

Nato a Uster in Svizzera il 12 novembre del 1964 si è laureato in Scienza dell’Informazione all’Università degli Studi di Torino nel 1991 ed ha frequentato la Scuola di Direzione Aziendale all’Università Bocconi di Milano.

Nel 2008 ha conseguito il Dottorato in Economia e Management dei Servizi Sanitari all’Università Telematica Leonardo Da Vinci.

Dal 1995 al 2002 è dapprima Dirigente Sistema U.O. Gestione sistema Informativo Automatizzato e successivamente Responsabile U.O. Gestione sistema Informativo Automatizzato dell’ASL1 Imperiese dove avvia una progettazione e realizzazione dell’intero sistema informativo aziendale attraverso la creazione di un centro elaborazione dati a Bussana di Sanremo e il collegamento, attraverso reti locali e geografiche, di tutte le sedi aziendali per un totale di circa 1200 stazioni di lavoro.

Tra le progettualità da sottolineare lo sviluppo del progetto Europeo “Netlink” in collaborazione con il Ministero della Sanità, per la sperimentazione di una smart card sanitaria, che vede distribuite in Provincia di Imperia circa 40.000 smart card oltre a dotare circa 40 postazioni aziendali delle infrastrutture necessarie; Per tale attività partecipa ai lavori del sottogruppo G8 per lo sviluppo di sistemi di interoperabilità tra i servizi sanitari attraverso l’utilizzo di smart card.

Dal 2005 al 2008 assume la carica di Direttore Amministrativo sempre dell’ASL1 Imperiese e nel corso dell’incarico collabora alla redazione del progetto di revisione dei servizi sanitari territoriali basato sulla costruzione dei palazzi della salute e di un nuovo ospedale unico all’interno del territorio provinciale.

Nell’ambito del controllo di gestione viene sperimentato il modello di Balanced Scorecard.

Assume la carica di Direttore Amministrativo dell’ASL3 Genovese a partire dal 2008 e sino al 2011 affrontando la problematica della fusione della ASL3 Genovese con l’ex Azienda Ospedaliera Villa Scassi, con un percorso che porta all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e relativo Regolamento di Funzionamento nel mese di Giugno 2009. Negli anni 2008,2009 e 2010 la ASL3 Genovese consegue gli obiettivi economici e qualitativi assegnati da Regione Liguria, come dimostrano le conseguenti delibere di approvazione da parte della stessa Regione. Nel corso dell’incarico si avvia il primo progetto di gestione delle immagini radiologiche in area provinciale, unificando i sistemi di ASL3 e ASL4, oltre ad introdurre e sviluppare una nuova metodica di budget.

A patire dal 2011 assume diverse funzioni presso la ASL1 Imperiese: Direttore Struttura Complessa Sistemi Informativi, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Ingegneria Clinica, Direttore Dipartimento Tecnico, oltre a incarichi presso Regione Liguria quale Dirigente del Settore Sistemi Informativi.

Nell’agosto del 2016 viene nominato dalla Regione quale Direttore Generale dell’ASL1 Imperiese.