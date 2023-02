Fabrizio Moscone è il nuovo direttore generale dell'Istituto italiano di tecnologia

Cambio ai vertici dell'Istituto italiano di tecnologia. Il comitato esecutivo, riunitosi il 25 gennaio 2023, sotto la presidenza di Gabriele Galateri, ha approvato, all’unanimità, la nomina del dott. Fabrizio Moscone a direttore generale della Fondazione Istituto italiano di tecnologia dal 1° luglio 2023.

Moscone entra in Iit dopo una lunga carriera nel mondo dell’industria dove ha contribuito concretamente al successo di diverse aziende del settore bancario, finanziario e, più recentemente, di quello energetico e delle rinnovabili.

Dal 1° febbraio 2023, concluso il mandato dell’ingegner Montanari, le funzioni di direttore generale saranno temporaneamente affidate all’avvocato Raffaele Cusmai, il quale mantiene, inoltre, le funzioni di General Counsel e Segretario del consiglio e del Comitato esecutivo.

All’ingegner Gianmarco Montanari, che conclude dopo sei anni la propria collaborazione con l’Istituto per intraprendere nuovi percorsi professionali, l'Iit rivolge i migliori auguri per il prosieguo della propria attività lavorativa.

“Siamo fermamente convinti”, hanno sottolineato il Presidente Galateri e il Direttore Scientifico Giorgio Metta, “che la scelta del Dott. Moscone, per le competenze acquisite in precedenti esperienze manageriali di alto profilo caratterizzate anche da forte internazionalità, sarà di grande impulso per l’ulteriore sviluppo del complessivo andamento dell’Istituto ed il perseguimento dei propri obiettivi. Al tempo stesso, l’Avvocato Raffaele Cusmai, profondo conoscitore sin dalla istituzione dei meccanismi di funzionamento dell’Istituto Italiano di Tecnologia, assicurerà con le necessarie competenze il suindicato periodo di transizione”.