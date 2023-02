Il nuovo bus '100% elettrico' di Amt: 200 km con una carica

È stato ufficialmente presentato da Amt il nuovo e-bus Irizar full electric che, fino a lunedì 6 febbraio 2023, sarà il protagonista della nuova sperimentazione green sulle strade genovesi. Per l’azienda un'ulteriore occasione per testare un mezzo sostenibile di ultima generazione e approfondirne la conoscenza, provandone le performance soprattutto in termini di prestazioni e consumi.

L’e-bus si caratterizza per un’estetica particolarmente accattivante e innovativa, che ricorda il vagone di una metropolitana. È lungo 18,73 metri e pesa circa 30 tonnellate. È dotato di batterie al litio e ha una capacità massima stoccabile di 590 kWh, per un’autonomia di circa 200 km. Tra le sue caratteristiche, anche un’alta capienza.

La sperimentazione prevede, in questi giorni, una serie di test di ricarica e di simulazioni su strada senza passeggeri a bordo: le prove tecniche vengono eseguite da Nervi a Voltri, lungo gli assi Ponente, Val Polcevera, Val Bisagno, Centro e Levante. L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni in termini di performance ed efficienza lungo il percorso degli assi, ma anche continuare ad approfondire la conoscenza della tecnologia elettrica a servizio del trasporto pubblico locale, in vista di un sistema di trasporti sempre più green.

"Le sperimentazioni avviate dal 2019- sottolinea la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio - ci permette una migliore comprensione delle performance di questi mezzi per incrementare il servizio al cittadino con più qualità e comfort di viaggio".

L'assessore comunale alla Mobilità, Matteo Campora, ricorda che "acquisteremo quasi 200 bus totalmente elettrici e i prossimi due anni, a decidere quali saranno i bus che circoleranno ci penseranno le gare, ma ora è importante testare tutte le tecnologie. In Valbisagno utilizzeremo il flash charging, con la ricarica in linea, mentre sugli assi più lunghi i filobus viaggeranno in parte con il bifilare e in parte in maniera autonoma".