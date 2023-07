Piero Pellizzari è il nuovo comandante del porto di Genova

“A nome di tutta la Liguria auguro buon lavoro all’ammiraglio Pellizzari, che oggi ha assunto il ruolo di direttore marittimo e comandante del Porto di Genova. Un incarico fondamentale per Genova, vista l’importanza che il porto e il mare rappresentano nell’economia e nella vita della città”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in occasione della cerimonia di insediamento dell’ammiraglio Pellizzari.

Pellizzari sostituisce l’ammiraglio Sergio Liardo, che andrà a ricoprire la carica di vicecomandante generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. “Colgo l’occasione per ringraziare il comandante uscente, l’ammiraglio Liardo, per l’impegno speso in questi anni per il porto, e che ho avuto il piacere di incontrare di persona, insieme all'ammiraglio Pellizzari, pochi giorni fa, nella sede di Regione Liguria”.

“Benvenuto al nuovo direttore, l’ammiraglio Pellizzari: per noi è motivo di grande orgoglio l’impegno e la professionalità profusa dalla Guardia Costiera nel servire il primo porto del Mediterraneo, in una Regione che vive nel mare e nelle sue grandi potenzialità – aggiunge l’assessore Simona Ferro, intervenuta in rappresentanza di Regione Liguria alla cerimonia di insediamento - Un particolare ringraziamento all’ammiraglio Sergio Liardo per la professionalità e l’impegno che ha profuso in questi due anni qui a Genova”.