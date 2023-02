Nuovi giochi per bambini a Rapallo

Nel Parco delle Fontanine di Rapallo sono arrivati nuovi giochi per bambini: ieri, sabato 18 febbraio, l'inaugurazione di due nuove strutture installate dal Comune, con la presenza della consigliera Cristina Ardito e dei membri dell'associazione culturale Parco delle Fontanine che hanno fortemente voluto l'intervento. Non è mancata la sfilata delle maschere di grandi e piccini a cura di Viola Villa di Perla del Tigullio Teatro: tutti i partecipanti in costume sono stati premiati.

C'è stato tempo anche per il laboratorio artistico a cura di Nassa Rapallo con Silvia, Loreta, Alessandra e Floriana di Nassa che hanno aiutato a fare bellissime maschere. Andrea di “Le Voci del Tigullio Kids Choir” ha fatto cantare i bambini. È seguita la pentolaccia preparata da Federico di Nassa Rapallo e dedicata ai bambini, a cui hanno partecipato anche i ragazzi dell’Anfass. A tutti è stata offerta la merenda offerta da Latte Tigullio.

Presenti anche tanti volontari del Soccorso di Sant’Anna che hanno aiutato nella gestione dell’evento. Verso le 16 poi è iniziata la Tombolata di Carnevale con ricchi premi presso lo spazio antistante l’Auditorium dell’Istituto Liceti.