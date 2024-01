Shoah, posate 13 nuove pietre d'inciampo da Cornigliano a Sturla, passando per Castelletto e San Martino

Genova ha 13 nuove pietre d'inciampo, posate mercoledì mattina direttamente dall'ideatore delle "Stolpersteine", l'artista tedesco Gunter Demnig. La mattinata rientra all'interno delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2024 ed è stata organizzata dal comitato Pietre d'inciampo Genova e dall'Accademia Ligustica.

Prima di oggi in città erano già state collocate undici pietre, mentre un'altra verrà posata il 20 febbraio. "Il rabbino di Colonia mi ha detto che una persona è dimenticata solo nel momento in cui si dimentica il suo nome e questo è il motivo per cui abbiamo voluto mettere i nomi dove tutto è iniziato - racconta Gunter Demnig - la prima idea era quella di fare delle targhe, ma per evitare problemi con i proprietari delle case, in Germania, abbiamo scelto di mettere le pietre in terra. Pietre nelle quali, come ha detto un mio studente, si inciampa sia con il cuore che con la testa".

Tre pietre sono state posate a Castelletto, davanti al civico 5 di corso Magenta, per ricordare la famiglia Valabrega. Altre sette a San Martino, in via Padre Semeria, per ricordare Giorgina Milani e la famiglia Sonnino. Le ulteriori tre pietre sono state posate in via Dufour a Cornigliano, per ricordare Francesco Moisello, in via Casaregis alla Foce per Bellina Ortona e in via Cavallotti a Sturla per Marco Rignani.

"Devono essere un segnale di memoria che deve suscitare sentimenti, idee e propositi per il futuro - afferma il sindaco Marco Bucci, alla cerimonia conclusiva a Palazzo Ducale, a cui hanno partecipato diversi studenti - senza memoria non c'è futuro e noi vogliamo che la memoria di questi tragici fatti serva per avere un futuro migliore per la nostra società, la città di Genova e le future generazioni".

Oggi, aggiunge il primo cittadino, "in sala è pieno di studenti e penso che sia importante perché ai tempi in cui andavo a scuola non sapevo nulla delle pietre d'inciampo: questo è già un ottimo miglioramento per le future generazioni, per la nostra città e la società civile".

Per Filippo Biolè, presidente del comitato Pietre d'inciampo Genova e dell'Accademia Ligustica, "credo che questo sia uno dei più importanti veicoli di memoria che si possa avere perché l'arte parla un linguaggio universale. Le persone si raccolgono attorno a questa forma di arte urbana, inciampano nel loro recente passato, lo scoprono, si informano e lo ricordano".