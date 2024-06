Nuove botteghe storiche e locali di tradizione: dalla farmacia alla trattoria, dalla gelateria alla libreria

Sono 12 le attività commerciali e artigianali che entrano nello speciale albo delle Botteghe storiche e Locali di Tradizione del Comune di Genova, come deciso dall’apposita commissione di cui fa parte l'assessorato al Commercio, la Camera di Commercio, il segretariato ligure del Ministero della cultura e le Soprintendenze e le associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato).

Il 5 luglio alle 10,30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si terrà la cerimonia di nomina di queste attività e di altre 10 (6 botteghe storiche e 4 locali di tradizione) approvate in una precedente commissione tenutasi lo scorso 15 dicembre.

Dalla farmacia alla trattoria, dalla gelateria alla libreria: le new entry

Le nuove botteghe storiche sono 7: farmacia Giusto di via Bruno Buozzi 59r, Genova; Trattoria del Parroco via Righetti 2-4-6 r, Genova; ristorante Vittorio al mare di belvedere Edoardo Firpo 1, Genova; trattoria La Ruota di via Oberdan 213-215r, Nervi; Les Gourmandises via Sapello 26/28r, Genova; Albergo Nazionale di via Gallino 25r, Pontedecimo e Panarello, via Galata 67r, Genova.

Cinque, invece, i nuovi “Locali di Tradizione”: gelateria Chicco di via Oberdan 120r, Nervi; Bar Buzzi, via Celesia 134r, Rivarolo; alimentari Nicora, via Struppa 334/336r, Genova; libreria San Paolo di piazza Matteotti 31/33r, Genova e gioielleria Natoli, via XX Settembre 137r, Genova.

Salgono quindi a 70 le botteghe storiche e 33 i locali di tradizione per un totale di 103 imprese riconosciute nell’albo.

"Rappresentano la nostra storia e la nostra cultura"

"Le Botteghe storiche e i Locali di tradizione sono sempre di più a Genova, non soltanto nel nostro centro storico, ma in tutto il territorio, segnale di grande fermento e di attenzione costante al tema della tradizionalità e storicità dei nostri esercizi. Sostenere quello che per noi è il cuore del tessuto commerciale genovese è una delle priorità di questa amministrazione, per la quale tanto abbiamo lavorato e che è frutto della collaborazione con il sistema camerale, che ringrazio. Le attività storiche e di tradizione meritano una particolare attenzione perché rappresentano la nostra storia e cultura e anche quella creatività genovese amata e apprezzata in tutto il mondo. La tutela da un punto di vista legislativo ne riconosce centralità e valore e ci mette nelle condizioni di porre in campo tutte quelle azioni concrete in grado di preservare questo patrimonio, valorizzarlo e tramandarlo alle generazioni future" dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli

"Continua il lavoro di squadra delle istituzioni e delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato per la certificazione delle Botteghe storiche e dei Locali di tradizione di Genova, che superano quota 100 e si confermano un elemento di grande attrazione sia per i cittadini che per i visitatori della nostra città, sempre più attenti all’autenticità dei luoghi, delle persone e dei prodotti" dichiara Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova.