Nuova illuminazione de L'adorazione dei pastori nella parrocchia di San Luca

In occasione dell’inizio delle Festività Natalizie, la Fondazione Spinola presenta alla città di Genova, L’Adorazione dei Pastori, capolavoro di Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto (1609-1664) illuminata dalle luci di Francesco Murano, tra i più richiesti progettisti italiani dell’illuminazione al servizio dell’arte. Mercoledì 7 dicembre alle ore 17.30, dopo la Messa prefestiva, la tela sarà illuminata per la prima volta dalle nuove luci e la critica d’arte Giovanna Rotondi Terminiello condurrà una lettura approfondita del quadro illustrando l’opera ai presenti.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2023 la pala sarà costantemente illuminata e visibile a tutti nella sua nuova veste. L’opera, custodita su uno degli altari laterali della Chiesa a unica navata, è tra le più alte realizzazioni del barocco genovese, motivo per cui è stata prestata alle Scuderie del Quirinale per la mostra Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco conclusasi il 3 luglio scorso. A Roma è stata illuminata per la prima volta da Francesco Murano che ha curato il progetto illuminotecnico di tutta l’esposizione.

L’affioramento di tutti i dettagli del quadro e le peculiarità del lavoro fatto a Roma, han fatto si che la Fondazione Spinola commissionasse a Murano il nuovo progetto d’illuminazione dell’opera una volta rientrata in sede, all’interno della Chiesa di San Luca. “Al principio l’opera è stata illuminata frontalmente - dichiara Francesco Murano - con due focus di luce provenienti dall’alto della Chiesa. Il risultato era problematico per una visione frontale del quadro a causa dei riflessi che si producevano sulla tela. Attraverso la tecnica della campitura si è ovviato a questa problematica e i sette sagomatori che adesso illuminano L’Adorazione dei Pastori, oltre a eliminare tutti i riflessi della pittura a olio, campiscono ogni dettaglio dell’enorme capolavoro, permettendo una visione d’insieme perfetta fin dall’ingresso alla Chiesa”.

Durante il periodo natalizio, dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 L’Adorazione dei pastori sarà costantemente illuminata. Per una migliore fruizione della nuova illuminazione, si consiglia la visita dopo il tramonto. Orari apertura Chiesa di San Luca dal lunedì al sabato 8 – 12; 15 – 19 Domenica 8.30 – 12.30; 16.30 – 18 (per la sola durata della Messa)