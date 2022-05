Polizia locale: inaugurata la nuova centrale operativa

È stata inaugurata il 10 maggio 2022 la nuova centrale operativa della polizia locale di Genova realizzata al decimo piano del Matitone. Una struttura costruita in due anni di lavori e finanziata con fondi del Ministero dell'Interno, che - secondo una nota diffusa dal Comune - sarebbe tra le più innovative e all’avanguardia a livello nazionale.

La centrale è dotata di videowall formato da 16 schermi da 55”, uno strumento che consente la visualizzazione di più soggetti in simultanea, che è tra i più grandi tra quelli in dotazione alle polize locali. Ogni singolo schermo ha caratteristiche con standard molto elevanti sia per quanto riguarda la qualità che la luminosità delle immagini.

Nella centrale operativa si trovano anche sei postazioni operative, ciascuna dotata di due monitor, e tre postazioni centralistica, con un monitor ciascuna, le postazioni di lavoro sono dotate inoltre di processori “i7” di ultima generazione che permettono di lavorare con software di video-analisi di ultima generazione, come i portali delle telecamere e della lettura delle targhe.

Sono stati implementati anche nuovi sistemi per la comunicazione radio, rafforzate da livelli di sicurezza anti abbattimento, già pronte al passaggio alla tecnologia DMR previsto per il prossimo dicembre. Gli agenti che occuperanno la nuova centrale operativa potranno regolarsi la temperatura della stanza grazie a un impianto autonomo.

La sala riunioni è stata allestita con postazioni per videoconferenza per poter garantire collegamenti web stabili, mentre la costruzione della ampia vetrata curva è stata pensata per poter creare un ambiente luminoso per le dirette televisive delle emittenti locali.