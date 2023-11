Nozze d'oro, oltre 1.800 coppie genovesi festeggeranno l'amore tra teatro e brindisi

Sono oltre 1.800 le coppie genovesi che quest'anno festeggiano le nozze d'oro con l'evento "50 anni insieme", organizzato dal Comune per celebrare tutti coloro che hanno superato questo traguardo.

A partecipare a questo momento in genere molto sentito e atteso, gli sposi del 1973: l’evento sarà strutturato in due giornate, il 5 e il 19 dicembre, con il tradizionale appuntamento al Teatro Carlo Felice, partner storico della festa. Anche per questa edizione, il programma delle due giornate prevede, a inizio mattinata, la celebrazione della messa - in via di definizione la sede - e poi il concerto a teatro. Infine, il brindisi finale con foto ricordo, consegna dei confetti, un omaggio floreale per tutte le coppie e taglio della torta nel foyer del Teatro, con i ragazzi dell’istituto Firpo Buonarroti, in collaborazione con il Caffè del Teatro.

Il 5 dicembre, lo spettacolo vedrà sul palco Sirio Restani al pianoforte, la soprano Ksenia Bomarsi e il baritono Andrea Porta su brani di Mozart, Donizzetti e Puccini, mentre il 19 dicembre, a esibirsi saranno Antonella Poli al pianoforte, il soprano Marika Colasanto e il tenore Manuel Pierattelli su brani di Massenet, Donizzetti, Puccini, lehar e Verdi.

"Dopo il grande successo dello scorso anno con circa 7mila coppie coinvolte (numero dovuto ai recuperi post pandemia, ndr), anche quest’anno vogliamo festeggiare tantissimi genovesi che hanno raggiunto i 50 anni di vita assieme – dichiara l’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni – una giornata di festa e anche un momento per ringraziare queste coppie che costituiscono un elemento portante per la nostra comunità".

Chi può partecipare e come

La partecipazione è aperta anche alle coppie sposate nel 1973 non più residenti a Genova, che possono dare la propria adesione via email o telefono.

Per accogliere tutte le coppie che hanno già ricevuto la lettera di invito, è richiesta la conferma di partecipazione l’evento entro il 24 novembre scrivendo all’indirizzo festa50anni@comune.genova.it, telefonando o scrivendo (sms o whatsapp) al 338 4930798 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14).

Per facilitare le persone con difficoltà motorie, è stato organizzato un servizio navetta da piazza de Ferrari alla Chiesa e da questa al Teatro.

Inoltre, le coppie che hanno già superato i 50 anni di matrimonio e che non sono riuscite a partecipare alle ultime edizioni possono comunicare la propria adesione a uno dei due appuntamenti contattando i recapiti messi a disposizione dall’amministrazione comunale (festa50anni@comune.genova.it e338 4930798 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14).