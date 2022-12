Nozze d'oro: il Comune festeggia 500 coppie sposate tra 1969 e 1970

Lunedì 19 dicembre torna, dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza pandemica, l’appuntamento con '50 anni insieme', l’evento organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro. Dopo la messa nella Cattedrale di San Lorenzo, celebrata da monsignor Marco Tasca, le 500 coppie, sposate nel 1969 e nel primo semestre del 1970, alle 11, assisteranno al concerto 'Swinging in the snow' dell’ensemble Simone Molinaro al Teatro Carlo Felice. Ad accogliere le coppie, saranno il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi. Al termine del concerto, il taglio della torta nel foyer del teatro.

"Siamo felici di poter tornare a promuovere un appuntamento di grande tradizione per la città - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. Festeggiare le coppie genovesi che hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio è un momento emozionante, sono concittadini che ci portano una testimonianza di amore, gioia di vivere, condivisione: la vera essenza della famiglia. Dalle loro storie e dalle loro vite abbiamo tutti un po’ da imparare e a loro chiederemo di continuare ad essere di insegnamento per le nuove generazioni di genovesi".

"Si tratta di una bella occasione per celebrare le più inossidabili tra le coppie, testimonianze dirette di un lungo percorso di vita fatto di amore e condivisione che va guardato con ammirazione, oltre ad essere esempio della forza, resilienza e perseveranza tipiche dei genovesi e dei liguri - commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Il Carlo Felice è il luogo ideale per festeggiare un appuntamento così atteso, in una cornice simbolo di tradizione e solidità".

L’evento si preannuncia davvero particolare, perché vedrà potenzialmente coinvolte, in tre appuntamenti, ben 7.000 coppie residenti a Genova, un autentico record che non trova precedenti nelle passate edizioni: infatti saranno festeggiate le coppie che si sono unite in matrimonio tra il 1969 e il 1972. I prossimi appuntamenti per festeggiare i 50 insieme per le coppie unite in matrimonio rispettivamente nel corso del 1970, 1971 e 1972 saranno lunedì 20 febbraio e lunedì 27 marzo. Per non lasciare indietro nessuna coppia, l’amministrazione comunale garantirà ulteriori iniziative anche rivolte ai non più residenti che vogliano festeggiare nella città che li ha visti convolare a nozze: per informazioni è a disposizione la mail dedicata festa50anni@comune.genova.it.