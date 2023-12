'50 anni insieme', il Comune festeggia le coppie d'oro genovesi

Una giornata speciale per 1.800 coppie genovesi che nel 2023 hanno raggiunto il traguardo dei '50 anni insieme'.

Questa mattina, martedì 5 dicembre, sono state accolte nella sala del Teatro Carlo Felice e festeggiate. Uomini e donne che hanno legato il loro destino sin dal 1973 e che oggi sono stati celebrati dall'amministrazione comunale alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci.

"Oggi festeggiamo 1.800 coppie che hanno dimostrato un'incredibile capacità di stare insieme, rispettandosi e amandosi, di essere una famiglia, di comprendere, di tollerare e di condividere - ha dichiarato il primo cittadini - Una coppia che ha raggiunto i cinquant’anni di matrimonio ha fatto tanto per la nostra città: è giusto che l'amministrazione lo riconosca. Un contributo che deve essere valorizzato e che deve essere un esempio per i nostri giovani e per le future generazioni".

"Dopo il grande successo dello scorso anno, anche in questa edizione vogliamo festeggiare tantissimi genovesi che hanno raggiunto i 50 anni di vita assieme - ha dichiarato l’assessore al Personale e Servizi civici del Comune Marta Brusoni - una giornata di festa e anche un momento per ringraziare queste coppie che costituiscono un elemento portante per la nostra comunità e che rappresentando un esempio di unione e d’amore per tutti i genovesi, soprattutto per le generazioni future".

Dopo la partecipazione alla Santa Messa, le coppie si sono spostate al Teatro per godersi il concerto che ha visto esibizioni di Sirio Restani al pianoforte, la soprano Ksenia Bomarsi e il baritono Andrea Porta, con brani di Mozart, Donizzetti e Puccini. Al termine dello spettacolo, c'è stato un brindisi finale con foto ricordo, la consegna dei confetti, un omaggio floreale per tutte le coppie e il taglio della torta nel foyer del Teatro, con la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Firpo Buonarroti, in collaborazione con il Caffè del Teatro.