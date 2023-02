Nozze d'oro dei genovesi: in totale, 25mila anni di matrimonio da festeggiare

Venticinquemila anni di storie, amore, litigi, passione, saghe famigliari, quotidianità e straordinarietà: è questo il tempo che hanno passato insieme - in totale - le 500 coppie genovesi che questa mattina hanno festeggiato le Nozze d'Oro, rinnovando le loro promesse.

Le coppie, sposatesi tra il 1970 e il 1971, hanno ricevuto al teatro Carlo Felice il saluto della città, che da molti anni dedica una cerimonia speciale ai coniugi che raggiungono questo traguardo: un attestato di stima e riconoscenza per quei “ragazzi di ieri” che hanno contribuito a rendere Genova viva e apprezzata nel mondo.

"Oggi è una giornata di festa - ha detto dal palco il sindaco Marco Bucci - 50 anni di vita assieme sono una cosa importante e ognuno di voi sa cosa ha fatto in questo periodo trascorso insieme, cosa ha prodotto, cosa ha insegnato e che contributo ha dato alla società. Si lavora tutti i giorni per tenere insieme la famiglia e dovete, anzi dobbiamo, essere orgogliosi di questo traguardo che avete raggiunto. Il mio, oggi, è anche un augurio per il futuro: che la vostra vita e la vostra esperienza siano un grande messaggio ed un esempio per i nostri giovani, come lo sono stati i miei genitori per me. Loro hanno appena festeggiato 65 anni di matrimonio insieme, io e mia moglie 34: la famiglia rimane il nucleo centrale della nostra società. Quindi vi esorto a diffondere il vostro esempio e vi auguro altri 50 felici anni di matrimonio".

Il secondo appuntamento su tre: il terzo sarà il 27 marzo

Quello di stamattina è stato il secondo appuntamento con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le coppie genovesi, che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro. Dopo la messa nella Cattedrale di San Lorenzo, celebrata da monsignor Marco Tasca, le circa 500 coppie si sono riunite in teatro e hanno assistito all’esibizione artistica del soprano Marika Colasanto e del tenore Manuel Pierattelli accompagnati al pianoforte da Sirio Restani.

Ad accogliere le coppie in teatro c’era l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso e il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi: alla fine della cerimonia torta e confetti per tutti.

"Cinquant'anni insieme è una festa molto sentita e attesa dalle coppie genovesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme e che torna, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza covid - ha detto l’assessore Francesca Corso -. Oggi siamo orgogliosi di poter festeggiare non soltanto una ricorrenza, ma la storia familiare di queste coppie, con le loro gioie e i sacrifici, con l’amore e la comprensione che gli hanno permesso di superare le difficoltà della vita e che rappresentano un esempio fondamentale per l’intera comunità genovese".

Il terzo appuntamento con “50 anni insieme” sarà lunedì 27 marzo, per festeggiare le coppie unite in matrimonio nel 1971 e nel 1972 e il Comune di Genova è già al lavoro per organizzare l’evento che vedrà protagoniste le coppie che si sono sposate nel 1973.