La piccola Nora è in partenza per gli Usa: "Grazie per il vostro aiuto"

Un messaggio breve, ma quello che in tanti, che si sono presi a cuore la sua vicenda, stavano aspettando. La piccola Nora è in partenza per ricevere una cura sperimentale, che le possa dare una speranza, come recita la richiesta di aiuto, a cui hanno aderito in tantissimi, tanto da superare i 300mila euro.

La partenza è fissata per giovedì 23 febbraio 2023. La bambina di Pegli, affetta dal sarcoma di Ewing, è diretta negli Usa, presso l'Anderson Cancer Center di Houston, ospedale all'avanguardia nelle cure contro il sarcoma, un'ultima speranza dopo le brutte notizie ricevute presso il Gaslini di Genova.

Di seguito il messaggio ricevuto in redazione, che riportiamo mentre mandiamo un grande abbraccio a lei e ai suoi cari, unito a un grosso 'in bocca al lupo': "Come da richiesta dei genitori si prega dare seguito al presente comunicato stampa. Grazie. Marco Macrì, delegato dai genitori", si legge nel messaggio.

Ed ecco la comunicazione della famiglia.