Cento nonni genovesi tornano a scuola per insegnare ai bimbi antichi giochi e mestieri

C'è chi gioca a "calciotappo", chi disegna cartelloni con percorsi da immaginare, chi ricorda i "reganissi", i tradizionali bastoncini di liquirizia e chi racconta gli antichi mestieri come fabbri, lattai, mugnai e spazzacamini. Così cento nonni genovesi tornano sui banchi con un compito speciale: far recuperare e riscoprire le radici storico-culturali di Genova ai bimbi delle scuole dell'infanzia, mettendo in comunicazione passato e presente.

Questo l'obiettivo di “I nonni e i bambini della scuola dell’infanzia: gli antichi mestieri e i giochi del passato”, il progetto di educazione intergenerazionale rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia comunali, realizzato dall’assessorato alle Politiche dell’istruzione del Comune di Genova in collaborazione con il Garante comunale dei Diritti degli Anziani e l’associazione 50&più.

Il progetto, partito ufficialmente questa mattina (giovedì 25 gennaio) dalla scuola dell’infanzia Glicine di Quezzi, coinvolge in tutto 9 scuole dell’infanzia comunali, una per ogni ambito territoriale, e vede la partecipazione di oltre 100 over 65 che hanno aderito alla call to action lanciata a novembre dal Comune di Genova, seguita da una riunione dove ai nonni volontari sono stati illustrati il programma e gli obiettivi del progetto.

Dai giochi al modo di andare a scuola e di fare la spesa, dalle “merende” agli antichi mestieri oggi in via di estinzione a causa dei cambiamenti economici, sociali e tecnologici avvenuti negli ultimi decenni, saranno diversi e numerosi gli argomenti ispireranno i laboratori dei nonni e, soprattutto, le curiose, insolite e divertenti domande dei più piccoli.

Ogni nonno-educatore avrà l’opportunità di ripercorrere insieme ai “nipotini” le tappe più indimenticabili ed emozionanti della propria infanzia risalente al secondo dopoguerra: un periodo storico di grandi contraddizioni in cui la maggior parte dei bambini non acquistavano i giocattoli dal momento che le loro famiglie non potevano permetterseli. E per questo se li costruivano da soli, a partire da materiali di riciclo o di scarto e con un mix di immaginazione e fantasia: niente internet nè smartphone, tanto tempo all'aperto e creatività.

Rispetto a una volta è cambiato anche l’aspetto e il modo di vivere e di fare la spesa nei quartieri, dove era frequente per i bambini, al seguito dei genitori o dei nonni, fare il giro delle piccole botteghe alla ricerca di una tavoletta di cioccolato o di un “reganisso”, il tradizionale bastoncino di liquirizia. Per non parlare poi di come si andava a scuola: a piedi, incontrando i propri compagni, anziché in auto. Storie che sembrano appartenere a un passato arcaico, ma distante in realtà appena due o tre generazioni.

"Le storie di questi nonni – spiega l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione e Servizi educativi 0/6 anni Marta Brusoni – i loro racconti sulla vita e sull’infanzia di un tempo, oltre che sui giochi e sugli antichi mestieri, sono gemme preziose utili a tramandare ai più piccoli, e di riflesso alle loro famiglie, lo straordinario patrimonio culturale che abbiamo ereditato dai nostri antenati, costituito da usi e costumi radicati nel tempo".

"Il tema della memoria del passato è importante perché strettamente collegato al senso di appartenenza di un popolo e di una nazione: raccontare ai bimbi in tenera età come si giocava in passato e i mestieri di una volta è un’idea che si inserisce perfettamente in questa prospettiva – spiega il Garante comunale dei Diritti degli Anziani Paolo Tanganelli –. A questo progetto, rivolto alle scuole dell’infanzia comunali, ci piacerebbe poi affiancare l’apertura di un Museo degli antichi giocattoli, da presentare all’interno di un percorso storico-artistico rivolto ai bambini. Un altro modo per far capire ai più piccoli, in modo semplice e immediato, il trascorrere del tempo attraverso l’adeguarsi dei giocattoli ai continui cambiamenti sociali, storici, economici e culturali".

"Questo progetto nasce con l’ambizioso obiettivo di insegnare ai più piccoli il rispetto per gli anziani – aggiunge la presidente dell’associazione 50&più Brigida Gallinaro – I nonni sono l’architrave della nostra società ed è giusto, oltre che doveroso, mettere a frutto la loro esperienza per educare i bambini all’affettività e al rispetto per gli altri. La nostra associazione, che conta 330mila iscritti in tutta Italia, lavora da sempre per mettere i nonni al centro della vita sociale e culturale del Paese e a Genova, il 2 ottobre 2004, ha lanciato con Unicef la prima Festa dei Nonni".

Saranno complessivamente 9 le scuole comunali dell’infanzia coinvolte nel progetto, una per ogni Ambito territoriale:

Ambito 1: scuola dell’infanzia Villa Letizia, via Buffa 2, Voltri

Ambito 2: scuola dell’infanzia Villa Dufour, via Bordone 12, Cornigliano

Ambito 3: scuola dell’infanzia Rivarolo, passo Torbella 12A, Rivarolo

Ambito 4 e 5 (centro città): scuola dell’infanzia Bertoncini, corso Firenze 79, Castelletto; scuola dell’infanzia Bondi, passo Costanzi 12, Oregina

Ambito 6: scuola dell’infanzia Glicine, via Motta 1, Quezzi

Ambito 7: scuola dell’infanzia Mimosa, via Mogadiscio 49, Sant’Eusebio

Ambito 8: scuola dell’infanzia Foce, piazza Palermo 13, Foce

Ambito 9: scuola dell’infanzia San Desiderio, via Casabona 3, San Desiderio

Ogni scuola dell’infanzia svilupperà temi diversi in relazione alle esperienze degli anziani partecipanti e al contesto sociale di appartenenza, con le modalità e le tempistiche ritenute più opportune e i volontari hanno potuto “iscriversi” a uno o più asili contemporaneamente.