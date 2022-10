Francesca De André pubblica un libro e cita nel titolo una canzone del nonno Fabrizio

Francesca De André, nipote del celebre cantautore genovese Fabrizio, debutta come scrittrice. E nel titolo della sua biografia cita una canzone del nonno.

La ragazza - ex partecipante del Grande Fratello Vip - ha scritto "Non era il cuore" (Piemme) che racconta l'amore tossico di cui è stata vittima di recente e il difficile rapporto con il padre Cristiano, anch'egli cantautore.

I fan di Fabrizio De André avranno riconosciuto la citazione nel titolo: "Non era il cuore" è una strofa de "La ballata dell'amore cieco" dove il cantautore genovese racconta, a modo suo, un altro amore tossico: quello di un uomo che, per far contenta la donna di cui è innamorato, uccide la madre (portandone il cuore alla sua amata, da qui la citazione) e poi si taglia le vene.

Un amore estremo, distruttivo, un po’ come quello vissuto da Francesca con l’ex fidanzato: l’ex gieffina si era unita a Giorgio Tambellini, trasferendosi a Lucca, dove vive l’uomo (già padre di un bambino di 7 anni), ma le cose hanno iniziato a non funzionare bene. Infatti sono ben presto iniziate violenze fisiche e psicologiche, come ha raccontato la ragazza: “Sono vittima di un amore tossico, violenze psicologiche e fisiche che mi hanno distrutto. Per lui avevo rinunciato a tutto, Risultato: traumi cranici, calci in testa, sangue e dolore. Spero lo arrestino”, aveva detto. Pare che, a giudicare dal titolo, si parlerà molto della travagliata relazione con Tambellini, oltre che il rapporto conflittuale tra Francesca e il padre Cristiano.