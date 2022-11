Ducale, Beppe Costa è ufficialmente il nuovo presidente: "Occorre valorizzare questi spazi e le opportunità che offrono"

Dopo le indicazioni di Comune e Regione, arriva anche l'ufficialità: il consiglio direttivo della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale, a Genova, ha eletto nella mattina di oggi, 2 novembre, Beppe Costa come nuovo presidente e Francesco Berti Riboli come suo vice. Nel nuovo consiglio direttivo siedono anche Federica Messina e i confermati Mitchell Wolfson jr e Franco Bampi. Come noto, resta in carica la direttrice Serena Bertolucci.

Al termine della seduta di consiglio direttivo, il presidente ha visitato gli uffici di Palazzo Ducale e salutato i dipendenti: "È una nomina di grande responsabilità rispetto alla città e rispetto alle istituzioni che hanno creato questa Fondazione - commenta Costa - una responsabilità che sento di avere anche nei confronti dei cittadini genovesi, e non solo, che devono poter fruire il più possibile di questi spazi e delle opportunità che offrono, sia dal punto di vista culturale che turistico".

"Palazzo Ducale è il contenitore più importante per l'accoglienza delle iniziative culturali in città e in regione e rappresenta un fiore all'occhiello per Genova e la Liguria - sottolinea il vice Francesco Berti Riboli - rappresentarlo, insieme al presidente Costa, ai consiglieri e alle persone che ci lavorano è un motivo di grande onore".

Nel primo pomeriggio arrivano anche le congratulazioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "A Costa e a Berti Riboli va un grande in bocca al lupo per i nuovi incarichi: oggi si apre un bel capitolo per la cultura a Genova. Siamo certi che sapranno raccogliere e affrontare al meglio le sfide che ci attendono nei prossimi anni per il futuro artistico ma anche turistico della nostra città”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulle nuove nomine di Beppe Costa e Francesco Berti Riboli, eletti oggi presidente e vicepresidente della Fondazione Palazzo Ducale.