"No skymetro, sì tram", nuova riunione aperta del comitato contrario al progetto

Proseguono le iniziative del comitato 'Opposizione Skymetro-Val Bisagno Sostenibile' che si oppone a una delle opere fortemente volute dalla giunta Bucci, lo Skymetro. Il gruppo di cittadini è contrario al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana finanziato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, opera che viene definita "dannosa, impattante, evitabile e sostituibile", e propone come alternativa il tram.

Dopo l'assemblea dello scorso 12 settembre e la riunione aperta in piazza Manzoni del 19 settembre hanno lanciato un altro appuntamento pubblico: giovedì 29 settembre 2022 alle ore 20.45 presso il Circolo Arci Guglielmetti di via Tortona si terrà una riunione aperta su "Tram in Valbisagno, vantaggi e opportunità" nel corso della quale informeranno anche sui percorsi di opposizione al progetto che vengono portati avanti.

All'ultima iniziativa hanno partecipato almeno 150 persone per chiedere un confronto con il sindaco Bucci, al quale è stata anche indirizzata una petizione per "chiedere al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile la sospensione del periodo entro cui assumere gli obblighi giuridici vincolanti". Il Comitato ha organizzato anche una raccolta fondi per il ricorso che sarà presentato al presidente della Repubblica, dato che i tempi per rivolgersi al Tar sono scaduti.