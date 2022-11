'No skymetro', il comitato consegna le firme in Comune e torna in piazza

Continua in Val Bisagno la mobilitazione del comitato 'Opposizione Skymetro-Val Bisagno Sostenibile', gruppo di cittadini contrario al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana finanziato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che propone come alternativa il tram. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato la fine della gara per il completamento del "Progetto di Fattibilità Tecnico Economico" e spiegato che serviranno due mesi per il progetto di fattibilità e altri quattro per quello esecutivo, aprendo anche al dialogo

La nuova mobilitazione è stata lanciata dal comitato 'Opposizione Skymetro' per la giornata di lunedì 14 novembre 2022: al mattino verranno consegnate in Comune circa 1.700 firme raccolte per chiedere di fermare l'iter dell’opera dando inizio a un processo di partecipazione e ascolto, poi al pomeriggio a partire dalle ore 17:30 si svolgerà in piazza Manzoni a San Fruttuoso un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, per fare il punto della situazione.

Sugli ultimi sviluppi il comitato 'Opposizione Skymetro' commenta: "C'è stato un ulteriore passaggio per l’iter progettuale. Ogni passaggio per realizzare il progetto senza valutare le alternative e aprire un confronto con la città ci vede contrari. In tanti modi stiamo seguendo la cosa. Sia ben chiaro che il percorso di partecipazione ha senso solamente se mette a confronto diverse soluzioni di trasporto e prevede la possibilità di realizzare opere e azioni alternative allo skymetro. Altrimenti è solo un percorso di informazione a senso unico su quanto sarà bello il treno volante".