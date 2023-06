Monsignor Anselmi scrive a Vasco: "Io, nato a Genova, cresciuto nei caruggi con le canzoni tue e di De André"

In occasione del concerto di Vasco Rossi a Rimini, il 2 giugno, il vescovo della città romagnola Nicolò Anselmi (ex vescovo ausiliare di Genova e parroco della basilica delle Vigne, che ha lasciato il capoluogo ligure nel 2022) ha preso carta e penna e ha scritto direttamente al cantante. Nella sua lettera, racconta la vita a Genova, nei caruggi, e le canzoni che con la chitarra intonava, tra cui quelle di "Blasco" e di Fabrizio De André. E, soprattutto, parlandogli dell'impegno dei giovani che sono arrivati da tutta Italia - e anche da Rimini - per aiutare le popolazioni alluvionate in Emilia Romagna.

Insomma, Anselmi chiede a Vasco di dire ai ragazzi al suo concerto di non aver paura di una "vita spericolata", e di "andare al massimo" nell'amore verso gli altri, perché si può "trovare un senso a questa vita" nel rendere felici gli altri.

Ecco la lettera pubblicata da RiminiToday: