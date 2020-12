Neve, blocco dei mezzi pesanti in autostrada e treni cancellati: gli aggiornamenti

Come ampiamente previsto nelle ultime ore, la neve ha iniziato a cadere in Liguria imbiancando anche le autostrade, in particolare su A7, A10 e A26.

Intorno alle 10 nevicava ancora intensamente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto, mentre deboli nevicate erano in atto sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest e sulla A12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la A7 e Genova Nervi

In accordo con la Polizia Stradale, e per evitare il caos di qualche settimana fa, è stato dunque vietato il transito a mezzi pesanti più di 7,5 tonnellate in entrambe le direzioni sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano, con regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova.

Nevicate anche in città: ecco dove

La neve è caduta abbondantemente anche nell’entroterra, imbiancando le strade e costringendo le amministrazioni locali a intervenire con mezzi spargisale e con spazzaneve per garantire la viabilità.

Poco dopo le 8 non si registravano comunque particolari criticità, anche se i primi fiocchi iniziavano a cadere anche in città: imbiancata la Valpolcevera, scorci suggestivi anche a Voltri (video della nevicata tra Voltri e Palmaro). Nel ponente genovese c'è addirittura chi si è lasciato trasportare dall'entusiasmo e ha provato lo snowboard in cortile.

Avvicinandosi al centro, gli spargisale sono stati avvistati anche a Oregina per la manutenzione delle strade collinari (e non solo): i mezzi sono entrati in azione in via Balestrazzi, via Paleocapa e via Vesuvio.

Neve, autobus e trasporto pubblico

Per quanto riguarda Amt, alle 11 la maggior parte delle linee era stata ripristinata.

Le uniche limitazioni alle 11.15 riguardavano:

Linee 62 e 62/ limitate al cimitero

Linee 63 e 63/ deviate per via Anfossi (linea 63/ non transita per via Artigiani)

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 96 limitata a Gainotti

Linea 97 limitata a Fabbriche

Sono attualmente sospesi per motivi di sicurezza solo i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27

Temporaneamente sospesa la ferrovia Genova - Casella, attivato il servizio sostitutivo

Treni, ridotta l'offerta ferroviaria: cancellata la tratta Genova-Busalla

Sul fronte treni, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha attivato per la giornata di lunedì 28 dicembre la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il bollettino della Protezione Civile prevede anche la possibilità di gelicidio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte, e i treni sono stati ridotti nelle zone in cui sono previste maggiori nevicate. Nell’area nord-ovest è prevista una offerta di servizio ridotta per le linee:

Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova)

Genova – Ovada – Acqui Terme

Alessandria – Arquata

Novi – Arquata - Genova

Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo)

Novi Ligure – Arquata Scrivia

Neve, situazione viabilità sulle provinciali e nelle vallate

Poco prima delle 10, sulla rete viabile provinciale era la seguente:

- Ponente (Arenzano-Cogoleto): strade tutte percorribili

- Valle Stura (compreso Val d'Orba): sgombero neve e spargimento sale in atto, strade transitabili.

- Alta Val Polcevera: sgombero neve e spargimento sale in atto, strade transitabili

- Bassa Val Polcevera: pioggia,strade tutte transitabili

- Valle Scrivia: sgombero neve spargimento sale in atto, strade tutte transitabili

- Val Trebbia: neve sopra i 900 metri, sgombero neve in atto. Strade tutte percorribili.

- Val Bisagno: pioggia, strade tutte transitabili

- Val d'Aveto: nevicata in corso. Sgombero neve in atto. SP 72 di Alpepiana chiusa dal km 6+500 al km 11+669

- Valli Graveglia e Sturla: pioggia, Strade tutte transitabili

- Val Fontanabuon: pioggia, strade tutte transitabili

- Golfo Paradiso: pioggia, strade tutte transitabili

- Tigullio: pioggia, strade tutte transitabili

- Val Petronio: pioggia, strade tutte transitabili

- Levante (Moneglia): pioggia, strade tutte transitabili