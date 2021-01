Maltempo e cantieri: code in autostrada, ritardi sulla linea ferroviaria

Il freddo non accenna ad allentare la morsa sulla Liguria, e per lunedì 4 gennaio, giornate di allerta neve sulle valli savonesi Bormida e Stura, sia Autostrade sia Trenitalia hanno adottato i piani previsti in caso di neve e gelo.

Treni, ritardi e cancellazioni luned 4 gennaio

Sul fronte Treni, i provvedimenti interessano in particolare la linea Genova Brignole - Acqui Terme e Savona - Acqui Terme - Alessandria: in base alle previsioni meteo e alle condizioni dei binari Trenitalia potrebbe decidere di cancellare alcuni treni, che potrebbero comunque partire in ritardo.

Alle 8 di lunedì mattina erano diversi i Regionali in ritardo provenienti da Savona, ma il traffico risultava tutto sommato regolare.

Autostrade, traffico lunedì 4 gennaio

Dal punto di vista delle autostrade, invece, sul nodo genovese i maggiori disagi non sono da ricondurre alla neve, ma alla chiusura dei caselli di Pegli e Pra’ sulla A10: sia Pegli sia Prà sono chiusi per chi proviene da Genova, e Pegli è chiusa in entrata verso Ventimiglia, per lavori di manutenzione.

In alternativa chi da Genova viaggia verso Genova Pegli o Genova Prà, può utilizzare l'uscita di Genova Aeroporto, mentre chi da Genova Pegli deve entrare in A10 verso Ventimiglia, può utilizzare l'entrata di Genova Prà.

Poco prima delle 8, dunque, sulla A10 la coda tra il bivio con la A26 e Pra’, in direzione Genova, era di un chilometro. Code anche in A12 - circa 2 km alle 8 - tra tra Genova Nervi e Genova Est sempre per lavori.

Resta in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, che viene però sospeso nelle giornate di mercoledì 6 e domenica 10 gennaio.