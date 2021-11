Arriva il freddo artico: attesa la prima neve in Liguria

L'inverno è in arrivo e la neve busserà alla porte della città dopo domani, giovedì 25 novembre.

Come riportato dal bollettino di Arpal, una circolazione depressionaria in risalita dalle Baleari richiamerà correnti umide tra Ostro e Scirocco in quota.

Previste piogge diffuse su tutte le zone, anche a carattere di rovescio, specie nel Ponente. La quota neve scenderà rapidamente in Valle Stura e fino a 400-700 metri nell'entroterra di Chiavari.

Grazie all'aria polare che sfonderà, con una perturbazione intensa, si potrà dunque vedere il manto bianco sul massiccio del Beigua, in Antola e in Val d'AvetoSono dove sono attesi venti forti settentrionali con raffiche fino a 60-70 km/h.