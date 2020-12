Neve, blocco dei mezzi pesanti in autostrada e treni cancellati: gli aggiornamenti

Come ampiamente previsto nelle ultime ore, la neve ha iniziato a cadere in Liguria imbiancando anche le autostrade, in particolare su A7, A10 e A26.

In accordo con la Polizia Stradale, e per evitare il caos di qualche settimana fa, è stato dunque vietato il transito a mezzi pesanti più di 7,5 tonnellate in entrambe le direzioni su:

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole

A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova.

A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Genova Pegli verso Genova

La nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia ha provocato nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese, e poco prima delle 8 nevicava intensivamente su:

A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto

A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole e tra Romagnano Sesia e il Sempione.

Sulla diramazione Predosa bettole

Nevicate, seppure con intensità minore, anche su:

A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la Diramazione Predosa-Bettole e Romagnano Sesia

A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona

A12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la A7 e Genova Nervi

Nevicate anche in città: ecco dove

La neve è caduta abbondantemente anche nell’entroterra, imbiancando le strade e costringendo le amministrazioni locali a intervenire con mezzi spargisale e con spazzaneve per garantire la viabilità.

Poco dopo le 8 non si registravano comunque particolari criticità, anche se i primi fiocchi iniziavano a cadere anche in città: imbiancata la Valpolcevera, scorci suggestivi anche a Voltri.

Treni, ridotta l'offerta ferroviaria: cancellata la tratta Genova-Busalla

Sul fronte treni, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha attivato per la giornata di lunedì 28 dicembre la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il bollettino della Protezione Civile prevede anche la possibilità di gelicidio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte, e i treni sono stati ridotti nelle zone in cui sono previste maggiori nevicate. Nell’area nord-ovest è prevista una offerta di servizio ridotta per le linee: