Ztl Nervi e code sull'Aurelia, arriva la raccolta firme contro il nuovo semaforo

Nelle scorse settimane anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino aveva puntato il dito contro l'ulteriore semaforo su via Donato Somma che ogni sera e nei fine settimana contribuirebbe a creare code sull'Aurelia da Pieve Ligure a Genova. È stato installato per permettere la regolazione del traffico modificato nel quartiere di Genova Nervi. Ora arriva anche la raccolta firme online di alcuni cittadini esasperati dalle code, in poche ore la petizione su change.org ha raggiunto le oltre 300 sottoscrizioni.

"A tre mesi dall’avvio della sperimentazione della nuova Ztl di Genova Nervi - scrivono i cittadini riuniti in un comitato spontaneo - risultano chiare e certe le problematiche relative alla circolazione stradale sulla via Aurelia, nel tratto urbano del Comune di Genova di via Domato Somma, intervenute a seguito dell’installazione di un nuovo impianto semaforico all’altezza dell’innesto di via Camillo Campostano su via Donato Somma. Tale installazione, funzionale e fondamentale per la nuova regolamentazione della circolazione stradale all’interno di Nervi, pregiudica in maniera evidente i tempi di percorrenza sulla via Aurelia dal levante verso la città (e potenzialmente viceversa) negli orari di punta, nei fine settimana (a partire dalle ore 16 del venerdì), con grave pregiudizio per i pendolari, per i turisti, per i mezzi di soccorso e per il trasporto pubblico extraurbano".



"Questo comitato spontaneo - conclude il testo della petizione - chiede quindi all’amministrazione comunale di Genova di voler disporre con estrema urgenza l’eliminazione di quel semaforo o, in subordine, l’individuazione di una soluzione alternativa, altrettanto urgente, per l’uscita (o l’ingresso) da Nervi degli autoveicoli".