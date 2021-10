Nuova viabilità a Nervi: volantini Pd contro l'assessore Bogliolo e il sindaco Bucci

La decisione sulla nuova viabilità di Nervi aveva già diviso la cittadinanza e i commercianti locali nelle scorse settimane, quando le voci sul progetto avevano trovato le prime conferme dalle istituzioni.

La presentazione ufficiale del piano, avvenuta lo scorso venerdì nel municipio Levante, ha indicato il 18 ottobre come data di partenza del progetto. La notizia dei cambiamenti alla circolazione veicolare nel quartiere ha sollevato plausi e critiche.

La giornata di martedì 5 ottobre è stata particolarmente calda sul fronte delle polemiche politiche. In mattinata gli esponenti del Pd del circolo Nervi Quinto hanno distribuito nelle strade del quartiere dei volantini critici verso il progetto della nuova zona Ztl.

Nell’opuscolo sono chiamati in causa direttamente il sindaco Bucci e l’assessore del municipio levante Federico Bigliolo: ”Ztl a Nervi? Bucci, Bogliolo: No grazie. Sì alla linea 15 con bus elettrici. Sì alla metropolitana ferroviaria con la riapertura delle stazioni di Cattaneo e Sant’Ilario (Capolungo).”

Nel corso della giornata è arrivata la replica dell’assessore Bogliolo che, attraverso il suo profilo Facebook, ha difeso il progetto e respinto le critiche:

“Non sono solito scrivere post di carattere un po’ più politico. Tuttavia, l’occasione è troppo ghiotta per ricordare, ogni tanto, il nulla cosmico che ha accompagnato i tempi di amministrazione degli amici del Pd nel levante genovese. Ringrazio alcuni esponenti del Pd (e, in maniera sincera, ringrazio anche quegli esponenti che invece mi hanno chiamato per dissociarsi dai fatti) che questa mattina hanno iniziato a distribuire volantini contro Bucci/Bogliolo. Vi ricordo alcune cose che, forse, non sapete del levante genovese e di Nervi: 1. La stazione di Sant’Ilario e’ privata dai primi anni ‘50 (ma dove vivete????) . Il bus 15 sarà elettrico. 3. Con i quattro assi finalmente ci sarà la metropolitana di superficie. Sono solo alcune precisazioni riguardo ai contenuti di questo scarno volantino. Capisco che la conoscenza del territorio non sia il vostro maggior attributo. Però ho ritenuto corretto raccontarvi e precisare alcune cose su Nervi. E magari invitarvi anche per farvi conoscere e sapere ciò che, oggi, non sapete, tipo che la stazione di Sant’Ilario è privata”.

Il post ha immediatamente scatenato decine di commenti e reazioni, che hanno riacceso il dibattito tra i cittadini. Poche ore dopo, sulla pagina Facebook del circolo Pd Quinto Nervi, è comparso un lungo scritto che rivendica la decisione di pubblicare il volantino e risponde nel dettaglio alle parole di Bogliolo:

“Siamo molto contenti perché anche l'assessore Federico Bogliolo ha potuto avere il nostro volantino! Purtroppo non si è fermato a parlare con noi, altrimenti gli avremmo spiegato quello che sul volantino, per ragioni di spazio, non c'è

1. La stazione di Sant’Ilario è privata (come d'altronde la stazione di Quinto al Mare e quasi tutte le stazioni della linea Nervi-Brignole) comunque la nostra proposta è di creare una semplice fermata, non rimettere in uso le stazioni.

2. il bus 15 sarà elettrico ma è previsto un cambio del suo tragitto che comporterà un ulteriore mezzo da prendere per i residenti di Nervi, il terzo in alcuni casi con perdite di tempo stimate in mezz'ora al giorno!

3. Creare una metropolitana di superficie a Genova senza utilizzare le linee ferroviarie metropolitane è solo un enorme consumo di suolo e denaro pubblico. Ci sarebbero molte altre cose da dire ma la discussione politica andrebbe fatta nelle sedi opportune, caro assessore Bogliolo, purtroppo sembra che questa amministrazione ami poco i Municipi e la democrazia in generale...preferendo imporre decisioni dall'alto senza ascoltare i cittadini.”