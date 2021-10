Nervi, viabilità rivoluzionata dal 18 ottobre

Dal 18 ottobre la circolazione a Nervi cambierà, il nuovo piano per la viabilità nel quartiere prevede la creazione di un’area Ztl in via Oberdan e la realizzazione di nuovi posti auto. Il tratto di strada che va dall’incrocio di via Oberdan con viale Franchini fino a piazza Pittaluga diventerà Ztl. L’ingresso sarà quindi riservato solo ai residenti e ai titolari di specifici permessi di transito.

Il traffico veicolare proveniente dal centro di Genova seguirà via Oberdan a senso unico in direzione levante, per imboccare poi viale Franchini, nel senso di marcia opposto rispetto ad oggi. Giunti in prossimità della chiesa di San Siro, i veicoli potranno svoltare su via Campostano per raggiungere via Oberdan. Proprio in questo punto è stato recentemente installato un nuovo impianto semaforico per regolare la svolta.

In alternativa si potrà proseguire su viale Franchini fino a piazza Pittaluga per raggiungere poi la stazione ferroviaria. Saranno create circa cinquanta nuove aree di sosta e parcheggi riservati al carico/scarico merci.

Inoltre una nuova linea Amt, la 515, percorrerà tutto il quartiere facilitando la mobilità dei cittadini. I nuovi autobus in servizio a Nervi saranno elettrici, così come quelli della linea 516 e 517.