Rivoluzione della viabilità a Nervi, ultimi dettagli da limare

La data del 18 ottobre è ormai vicina, nel quartiere sono già stati ultimati quasi tutti gli interventi per la nuova viabilità. Sono stati installati i nuovi cartelli stradali, tracciate le nuove corsie e le linee che delimiteranno i nuovi sensi di marcia e gli incroci. Dal prossimo lunedì la nuova segnaletica sarà scoperta e sarà pronta a indicare agli automobilisti la nuova circolazione nel quartiere.

Dopo la presentazione ufficiale del progetto, avvenuta in Municipio lo scorso primo ottobre, si sono creati due opposti schieramenti sul progetto. Da una parte i cittadini contenti per la nuova ZTL in via Oberdan e la conseguente limitazione al traffico, dall’altro alcuni commercianti preoccupati dal calo dei transiti.

Sulle vetrine di alcune attività commerciali di Nervi sono comparsi dei cartelli di protesta contro la ZTL, anche il circolo PD Quinto Nervi ha preso posizione contro il progetto chiedendo profonde modifiche. Il Comune di Genova e il Municipio Levante hanno però confermato la data di inizio della sperimentazione convinti della bontà del progetto.

Per cercare una sintesi tra le diverse posizioni, nella giornata di oggi, ci sarà un nuovo incontro con commercianti e cittadini nel corso del quale troveranno spazio tutte le opinioni contrarie. Il Municipio e il Comune si sono dichiarati disponibili a intervenire su alcuni dettagli del piano per venire incontro alle necessità dei commercianti.

Tranne piccole modifiche però da lunedì la nuova viabilità prenderà ufficialmente il via e verrà messa alla prova del traffico e degli utenti della strada.