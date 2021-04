Nervi, in via Somma arriva il semaforo con countdown

Da anni definito molto pericoloso e teatro di diversi incidenti, è regolato adesso da un impianto che segnala il tempo a disposizione per l’attraversamento

È stato teatro di molti incidenti stradali, alcuni anche mortali, e adesso l’incrocio tra via Donato Somma e l’Aurelia, a Nervi, è regolato da un nuovo semaforo con countdown.

A occuparsi dell’installazione è stata Aster. Il nuovo impianto semaforico indica ai pedoni i tempi di attesa di rosso dalla prenotazione, e al termine del rosso segnala i secondi di verde e poi di giallo a disposizione per attraversare.

Un tentativo di rendere più sicuro un incrocio molto pericoloso, in cui in passato si sono verificati incidenti e da anni segnalato dai residenti come a rischio.