Euroflora, rilascio pass residenti: "Rischiamo di essere investiti"

"Rischio investimento delle persone in attesa altissimo, specie quando passano gli autoarticolati".

È la denuncia di Paolo.C. portavoce dei residenti di Nervi che in questi giorni stanno facendo la coda per ritirare il pass per Euroflora. La coda, però, si fa in viale Delle Palme che al momento è aperto al traffico nei due sensi di marcia. "Per evitare di essere 'smerigliati' dai tir ci si deve appiattire contro il gabbiotto". I container per il rilascio del documento, infatti, sono stati posizionati con l'apertura al pubblico rivolta lato strada e non verso il marciapiede.

La polemica, poi, si accende anche sulla procedura: "Doveva prevedere una mera timbratura delle autocertificazioni - continua Paolo.C. - mentre con sorpresa ci si è trovati a fronteggiare tutt'altra situazione con la necessità che le tre 'sante' impiegate all'interno della scatola blu, si siano dovute prestare a compilare a mano ogni singolo permesso per ogni singolo veicolo con irritazioni generali, irridenti considerazioni sulla scarsa lungimiranza di chi ha assunto determinate delibere".