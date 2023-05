Nervi tra le mete dell'estate di Forbes: "Oasi d'arte in riva al mare"

C'è anche Nervi tra le località consigliate da Forbes per l'estate 2023. Il prestigioso periodico degli Stati Uniti ha pubblicato un articolo dedicato alle destinazioni da scoprire in estate in Liguria (a questo link l'articolo della rivista).

Si parte con le isole della Riviera Ligure (Palmaria, Tino e Bergeggi), si passa dalla città della Spezia a due passi dalle Cinque Terre, vengono analizzate le spiagge nascoste più affascinanti come quella dei Balzi Rossi di Ventimiglia e le calette di Lerici e poi i borghi collinari come Seborga e Dolceacqua. L'articolo si chiude con un ampio zoom proprio su Nervi, unica località genovese presa in considerazione.

"Un'oasi d'arte in riva al mare" viene definita la località del levante, citata per i suoi importanti musei e le ville storiche. La Galleria d'arte moderna a Villa Saluzzo Serra con opere dall'Ottocento a oggi, le collezioni Frugone nella villa Grimaldi Fassio per scoprire la 'belle epoque', la Wolfsoniana e il museo Luxoro. Il tutto a due passi dal mare. Una bella pubblicità internazionale per Nervi, coinvolta da diversi lavori nell'ultimo periodo con il restyling della zona del Porticciolo.