Navette gratuite per visitare i presepi artistici e amatoriali della Valbisagno

Pino, San Siro, Rio Torbido: sono solo alcuni dei tanti presepi artistici e amatoriali che stanno animando in questi giorni la Valbisagno, così e il municipio Media Val Bisagno si organizza per renderli accessibili gratuitamente ai cittadini non solo della delegazione, ma di tutta Genova.

Il 6 gennaio 2023, con il contributo di Amt, verranno organizzate due navette gratuite per portare i visitatori ai presepi della vallata.

Navetta A

Il giro 1 parte alle 13,30 dal capolinea di Prato e porterà a visitare i presepi di Viganego e Traso. Ritorno previsto alle 15,05.

Il giro 2 parte alle 16 dal capolinea di Staglieno, con visita ai presepi di Pino, San Siro, Rio Torbido e San Martino di Struppa. Ritorno previsto alle 19.

Navetta B

Il giro 1 parte alle 13,30 dal capolinea di Molassana con visita ai presepi di Pino, San Siro, Rio Torbido e San Martino di Struppa. Ritorno previsto alle 16,35.

Il giro 2 parte alle 16,45 dal capolinea di Molassana per portare i visitatori ai presepi di Traso e Viganego. Ritorno previsto alle 18,40.

Come funziona

Il bus accompagna i partecipanti e li attende per il tempo della visita.

Su ogni navetta ci sono solo 30 posti disponibili, è dunque necessario prenotare il proprio posto (fino a esaurimento) gratuitamente indicando nome, cognome, recapito telefonico, navetta e orario di interesse alla mail manifestazionimunicipio4@comune.genova.it entro il 3 gennaio 2023.