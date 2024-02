Navebus a 5 euro, dietrofront di Amt: "Biglietto a 2 euro per i residenti"

Continuano le sorprese per chi usa i mezzi pubblici. E però, questa volta c'è il lieto fine o, quanto meno, Amt ci ha messo una pezza. Si parla dei costi per salire a bordo della navebus, ovvero del servizio di trasporto pubblico via mare che collega Porto Antico a Pegli e viceversa.

Ieri, lunedì 5 febbraio, hanno fatto il giro dei social degli screenshot tratti dal sito ufficiale di Amt che riportavano la notizia del prezzo del biglietto a 5 euro e quindi di un aumento di oltre 3 euro. È scattata subito l'indignazione degli utenti che ha portato l'azienda a diffondere a tarda serata un comunicato: per i residenti sarà acquistabile a due euro, la stessa tariffa applicata a tutti i mezzi pubblici dallo scorso 15 gennaio.

"Si informa che il servizio Navebus, di collegamento tra Pegli e il Porto Antico, è ricompreso in tutti gli abbonamenti entrati in vigore con la nuova Politica commerciale sperimentale: settimanali, mensili, annuali con la logica di offrire ai viaggiatori che usano sistematicamente il trasporto pubblico una gamma ampia di servizi con formule economicamente sempre più vantaggiose - si legge nel comunicato - Per agevolare l’utilizzo del servizio via mare, tutti i residenti della Città Metropolitana di Genova potranno utilizzare il biglietto da 2 euro valido per una corsa Navebus che sarà venduto direttamente a bordo e presso la biglietteria dei battellieri al Porto Antico.



Per i turisti ricordiamo che è stato introdotto il giornaliero Met Daily che offre la possibilità di utilizzare per 24 ore l’intera rete di Amt. Resta anche in vigore il biglietto da 5 euro valido per una corsa su Navebus utilizzabile dai passeggeri non residenti nella Città Metropolitana di Genova".

A denunciare la sorpresa erano stati alcuni consiglieri d’opposizione del Municipio. Ma anche l’assessora leghista Lorella Fontana, ex capogruppo a Tursi che ha pubblicato sui social: “La Navebus è un servizio non di élite, non per soli turisti dai portafogli gonfi di euro, ma che molti ponentini utilizzano per recarsi al lavoro e non necessariamente dotati di abbonamenti Amt o agevolazioni o che altro.

Ci siamo dimenticati forse delle battaglie per mantenerlo come servizio agevolando così il trasporto via mare che di fatto dovrebbe essere molto più utilizzato per decongestionare il traffico lungo le nostre strade? Questa scelta non è solo impopolare ma rischia un affondo di Navebus per mancanza di utenza, quindi mancanza di introiti”.