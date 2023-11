La "nave dell'amicizia" che partì da Genova per aiutare il Vietnam grazie ai camalli

Cinquant'anni di solidarietà legano Italia e Vietnam, passando in particolare per il porto di Genova e i suoi camalli: da qui infatti, nel novembre 1973, partì la nave Australe per arrivare il 12 gennaio 1974 al porto di Haiphong. Quell'imbarcazione, ribattezzata "nave dell'amicizia", era carica di aiuti in favore di un popolo, quello vietnamita, devastato da una lunga guerra.

L'iniziativa fu avviata in particolare dai portuali genovesi che caricarono sull'Australe beni arrivati da ogni parte d'Italia. La nave, della cooperativa Garibaldi, noleggiata con la mediazione del parlamentare Pci Sergio Ceravolo, venne così riempita: dagli alimenti a lunga conservazione ai farmaci, dagli strumenti medici a quelli per riattrezzare le fabbriche, passando per case prefabbricate e trattori, ma anche disegni dei bambini, per aiutare la popolazione stremata e rinnovare l'antica tradizione di solidarietà e internazionalismo tipica della cultura operaia. Beni valutati in totale un miliardo di lire, radunati nel magazzino ceduto gratuitamente da uno spedizioniere e poi caricati sulla "nave dell'amicizia" che, comandata dal portuale genovese Luciano Sossai, raggiunse il Vietnam dopo circa due mesi. Un viaggio non privo di rischi e insidie dal Mediterraneo all'Atlantico, circumnavigando l'Africa e passando per l'oceano Indiano.

A cinquant'anni da quegli eventi, il comitato ligure dell'associazione Italia-Vietnam, con la collaborazione della Compagnia Unica, organizza una mostra fotografica nella sala dei Capitani di palazzo San Giorgio che documenta quel che avvenne a Genova durante i giorni di preparazione dell'Australe. L'evento sarà presentato oggi, 13 novembre alle 17, a palazzo San Giorgio con la partecipazione di Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam in Italia.

In mezzo secolo la solidarietà non si è mai fermata: "I due Paesi continuano a collaborare - spiega a GenovaToday Mauro Cotogno, presidente dell'associazione Italia-Vietnam ligure - nel 2017 abbiamo donato a una scuola della provincia di An Giang zaini con materiale didattico per gli studenti e abbiamo fatto visita a un villaggio ai confini con la Cambogia, portando piccoli aiuti".

Il Vietnam, dal canto suo, non ha mai dimenticato i portuali genovesi: "Nel 2020, in pieno periodo covid - continua Cotogno - il governo del Vietnam ha inviato mascherine alla nostra associazione a Genova, per donarle ai lavoratori portuali della Compagnia Unica. Infine, ad aprile di quest'anno, l'associazione Italia-Vietnam del capoluogo ligure ha donato la mostra della nave Australe al museo della provincia di Quang Binh a Dong Hoi".

La mostra di palazzo San Giorgio si potrà visitare dal 14 al 18 novembre dalle 8,30 alle 19 (tranne l'ultimo giorno, che chiuderà alle 12), ingresso libero. Martedì 14 novembre alle 9,30, nella sala Capitani, l'associazione Italia-Vietnam, l'ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia e la Camera di Commercio Italia-Vietnam, con il patrocinio del Comune di Genova, organizzano il convegno "Business and investment forum Vietnam-Liguria: opportunità per le aziende liguri in Vietnam". All'evento collaborano, tra gli altri, Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Camera di Commercio, Confindustria e Confcommercio.

Giovedì 16 novembre, alle 9,30, sempre all'interno della medesima sala di palazzo San Giorgio, Camera del Lavoro, associazione Italia-Vietnam, Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia e Compagnia Unica organizzano l'incontro "50 anni di solidarietà Italia-Vietnam". Interverranno il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Piacenza e Silvia Martini dell’Autorità di Sistema Portuale. La relazione introduttiva è affidata a Sebastiano Tringali curatore del progetto Sistema Archivi Cgil Genova. Giuliano Galletta giornalista e presidente associazione per un Archivio dei movimenti modera la discussione con Mauro Cotogno, presidente associazione Italia Vietnam, Igor Magni, segretario generale Camera del Lavoro di Genova, Antonio Benvenuti Console Compagnia Unica, Massimo Minella giornalista de La Repubblica.