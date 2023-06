Tappa genovese per la nave scuola 'Palinuro', quando visitarla

Farà tappa a Genova la nave scuola 'Palinuro', ormeggerà giovedì 22 giugno nel porto di Genova in occasione dell’arrivo della 14esima edizione della regata 'The Ocean Race' e rimarrà nel capoluogo ligure fino al 2 luglio.

Durante il periodo di sosta la goletta della Marina Militare sarà aperta alle visite con i seguenti orari:

Sabato 24 giugno: dalle 13.30 alle 19.

Domenica 25 giugno: dalle 13.30 alle 17.

Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno: dalle 13.30 alle 19.

Venerdì 30 giugno: dalle 10 alle 16.

A bordo sono presenti gli studenti del corso 'Virtus' della Scuola Navale Militare 'Francesco Morosini' di Venezia impegnati nella campagna estiva d’istruzione che rappresenta il loro 'battesimo del mare'. A bordo i ragazzi al primo anno di collegio Morosini, corrispondente al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado negli indirizzi classico e scientifico, hanno la possibilità di immergersi nella quotidianità di un vero equipaggio della Marina Militare per svolgere attività marinaresche, formarsi professionalmente e accrescere le conoscenze sulla cultura e il rispetto del mare.

Nave Palinuro è ambasciatrice dell’Associazione Marevivo e durante questa campagna issa a riva la bandiera dell'Associazione mentre sul ponte cassero durante le soste in porto è installata la mostra itinerante dal titolo 'Only One: One Planet, One Ocean, One Health'.