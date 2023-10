Tappa genovese per la nave 'Alpino' della Marina Militare: la visita è gratuita

Da mercoledì 11 a giovedì 12 ottobre 2023 la nave 'Alpino', gioiello della Marina Militare e quinta unità della Classe Fregate europee multi missione (Fremm), sarà ormeggiata a ponte Doria Ponente in occasione della sesta edizione della Genoa Shipping Week organizzata da Assagenti. Durante il periodo della sua permanenza Comune di Genova e Marina Militare hanno organizzato visite guidate gratuite a bordo che si terranno nelle seguenti fasce orarie: mercoledì 11 dalle 16 alle 18.30; giovedì 12 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Le visite, della durata di circa mezz’ora, si svolgeranno ogni 15 minuti in gruppi di 20 persone. Per ragioni organizzative e di security portuale, il punto d’incontro sarà presso l’entrata principale di Stazioni Marittime a Ponte dei Mille. L’area è raggiungibile dall’autopark nelle vicinanze della stazione Principe e dalla fermata Metropolitana “Principe”. La fregata è intitolata all’omonimo corpo militare del quale ha fatto suo il motto 'Di qui non si passa' ed è specializzata nella lotta antisommergibile. È stata costruita negli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso e del Muggiano ed è stata varata nel dicembre 2014.

"È con grande piacere che accogliamo la nave 'Alpino', la cui presenza arricchirà di ulteriore valore la prossima edizione della Genoa Shipping Week - dichiara Francesco Maresca, assessore comunale al patrimonio, porto e mare -. Ringraziamo la Marina Militare per questo prezioso contributo e tutti i soggetti coinvolti in questa iniziativa. Invito genovesi e turisti ad andare a visitarla cogliendo questa importante opportunità".

"La fregata 'Alpino' - afferma Paolo Pessina, presidente di Assagenti - consolida un legame storico fra il porto e la città di Genova e la Marina Militare Italiana. Per la Genoa Shipping Week il riconoscimento dell’importante ruolo che questo evento ricopre nel panorama delle manifestazioni che hanno per oggetto il mare".

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra: Comune di Genova assessorato porto e mare, Marina Militare, Autorità di sistema portuale, Direzione marittima di Genova, Stazioni marittime di Genova, Assagenti, Polizia locale e Protezione civile