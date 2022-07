All'acquario sono nati quattro pulcini di pinguino

I nuovi arrivati nelle vasche dell'acquario sono un pinguino Papua (Pygoscelis papua) filgio della coppia formata da papà Kowalski - primo pulcino della sua specie a nascere all’Acquario nel luglio 2017- e mamma Rosi e tre pulcini di Magellano. Il piccolo Papua è nato il 3 luglio da un uovo deposto il 25 maggio nel nido di ciottoli fatto da papà e mamma.

A metà giugno si sono schiuse anche le tre uova di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus), deposte nei nidi tra aprile e mgaaio, e i pulcini si trovano al momento nei rispettivi nidi, costantemente seguiti dai genitori, che li seguono anche durante le sporadiche uscite dal nido.

I piccoli pinguini Magellano sono nati uno nato dalla coppia Sandra e Raimondo e due da una cova “gemellare” di Diana e Tyson. Le uova dei pinguini sono covate alternativamente dai genitori dalla deposizione alla schiusa. Sia mamma che papà provvedono ora a nutrire i pulcini e non abbandonano mail il nido contemporaneamente.

I piccoli sono visibili dal pubblico nei loro nidi all’interno della vasca, tra le zampe dei genitori che si alternano ad accudirlo. Per poterlo nutrire, mamma e papà mangiano una quantità di cibo 2-3 volte maggiore rispetto alla dieta normale.

Crescendo, i piccoli saranno sempre più visibili, pur rimanendo nel nido sotto l’attenta sorveglianza dei genitori. Raggiungeranno lo svezzamento intorno agli 80-90 giorni di vita, mentre intorno ai due mesi e mezzo faranno la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che gli consentiranno l’ingresso in acqua.

Per conoscere il sesso, è necessario aspettare quel momento e prelevare una piuma per effettuare il test del DNA.

I pinguini Papua: origini e carattristiche

I pinguini Papua vivono nell’emisfero Sud, come tutti i pinguini, più nello specifico nelle aree antartiche e sub-antartiche; nel suo genere questa è la specie che si spinge più a Nord. Hanno testa e dorso di colore nero, petto e ventre bianchi, con una netta linea di demarcazione tra i due colori. Il loro becco è rosso-arancio, con l’estrema parte superiore nera. Le zampe sono arancio.

Sono provvisti di una coda relativamente lunga. Sono alti circa 75-80 cm e pesano intorno ai 5 kg. Nidificano in colonie che non distano mai più di 2 km dalla riva del mare e che rimangono ad un’altitudine non superiore a 200 m. I nidi sono ben distanziati, larghi e costruiti con sassi, erbe e muschi.

All’Acquario di Genova, i nidi vengono costruiti utilizzando i ciottoli che lo staff lascia a loro disposizione nella vasca. Vengono deposte due uova, con la possibilità di deporne un terzo se i primi due dovessero rompersi.

I pinguini Magellano: origini e caratteristiche

I pulcini raggiungeranno l’indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto; anche la peluria grigia verrà ben presto sostituita dal caratteristico piumaggio bianco e nero degli adulti. Solo dopo aver fatto la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili, faranno la loro prima nuotata.

I pinguini di Magellano vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland. La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 13 pinguini Gentoo e 17 pinguini di Magellano, oltre ai pulcini appena nati. Il lato terrestre riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.

All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.

'A tu per tu con i pinguini': per conoscere meglio questi animali

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questi simpatici uccelli è possibile partecipare alla speciale esperienza “A tu per tu con i pinguini”. Guidato da un esperto, un gruppo ristretto di max 4 persone, va alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario.

Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occasione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff all’interno della vasca per assistere alla distribuzione del cibo.

L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 1 ora e mezza circa ed è disponibile tutti i giorni, ad eccezione di martedì e mercoledì. Il costo è di 60 euro per adulto e 40 euro per ragazzo (5-12 anni), da aggiungere al biglietto di ingresso all’Acquario.