"Nati per leggere", 8 nuovi volontari al punto lettura dell'Agenzia per la famiglia

In arrivo otto nuovi volontari pronti a essere attivi nel Punto lettura creato all’interno di Agenzia per la Famiglia a palazzo Tursi e che oggi - martedì 5 dicembre - hanno firmato la loro adesione al progetto. Il loro compito sarà fornire un supporto nella realizzazione di incontri di lettura ed eventi dedicati ai bambini, ragazzi e famiglie all’interno delle attività curate dall’Agenzia, anche nell’ambito del programma nazionale "Nati per leggere".

In risposta all'avviso pubblico che era stato pubblicato sono pervenute 12 segnalazioni di interesse, di cui 8 valutate positivamente a seguito di raccolta curriculum e colloquio. Dopodiché, agli otto volontari selezionati è stato chiesto di partecipare al percorso formativo specifico del programma "Nati per leggere" - al termine del quale è stato rilasciato attestato di partecipazione - mirato a fornire sia una conoscenza approfondita del programma stesso sia gli strumenti per selezionare libri di qualità e destinarli a fasce d’età specifiche e che si è concluso con una giornata formativa in presenza.

Per i volontari, come previsto dal regolamento per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle associazioni e dallo stesso avviso pubblico, è inoltre prevista la sottoscrizione di un accordo di collaborazione della durata di 8 mesi (eventualmente prorogabile per un periodo pari a quello precedentemente svolto) qualora permangano le condizioni che ne hanno determinato l’attivazione.

Il programma nazionale "Nati per leggere", al quale il Comune partecipa da tempo e ha cui aderito formalmente nel 2022, prevede specificamente il coinvolgimento di volontari, perciò, dopo aver acquistato specifici testi, Agenzia ha allestito uno spazio dedicato alla fascia di età 0/6 e, in collaborazione con l’Ufficio Valorizzazione del volontariato - Direzione Protezione Civile, ha elaborato nei mesi scorsi il progetto “Volontariato civico a supporto dell’organizzazione di incontri di lettura e di eventi per bambini, ragazzi e famiglie presso la sede dell’Agenzia per la Famiglia”, pubblicato sul sito del Comune, per la ricerca di volontari civici per fornire un supporto nella realizzazione di incontri di lettura ed eventi dedicati ai bambini, ragazzi e famiglie all’interno delle attività curate dall’Agenzia, anche nell’ambito del programma nazionale "Nati per leggere".

"Abbiamo pensato, in accordo con il collega Gambino di prevedere la sottoscrizione degli accordi in occasione della Giornata mondiale del volontariato, ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno (così designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del dicembre del 1985 per riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo) - dice l’assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia Lorenza Rosso - perché i volontari che hanno aderito al progetto di Agenzia, "ambasciatori dell’importanza della lettura", contribuiscono ad apportare valore mettendo a disposizione delle famiglie tempo e voce e supportando gli operatori nelle attività, al fine di promuovere la lettura in famiglia fin dal primo semestre di vita, perché questo contribuisce positivamente a un significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino e facilita una modalità di comunicazione affettiva con i genitori".

"L'intervento del volontariato è importantissimo a ogni livello - dice l’assessore al Volontariato Sergio Gambino - non solo quando la nostra società viene colpita da grandi eventi o da fenomeni calamitosi. La vera forza del volontariato si vede anche da queste cose, che sembrano piccole come leggere una fiaba o una storia a un bambino, ma che invece dietro nascondono un mondo di solidarietà, di altruismo e di voglia di condividere, tutti valori che, insieme alla morale della favola che volta in volta sarà letta ai bimbi, speriamo che siano trasmessi a quelli che saranno gli adulti del futuro".

“If everyone did” è lo slogan scelto dall’Onu per questa 38esima Giornata internazionale del volontariato, a sottolineare la potenza delle azioni collettive di solidarietà e ben si ritrova nell'iniziativa di Agenzia. La sottoscrizione degli accordi di collaborazione consentirà la predisposizione e calendarizzazione di incontri di lettura e attività per bambini e genitori presso il Punto Lettura di Agenzia per la famiglia, ampliando ancora, con competenza ed empatia, la gamma e il numero delle attività che Agenzia offre alle famiglie genovesi.