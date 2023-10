Natalie Imbruglia a Portofino: "È il mio nuovo posto preferito"

Portofino conquista anche Natalie Imbruglia: vacanza italiana per la cantautrice e attrice australiana, che ha scalato le classifiche mondiali soprattutto tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 con singoli come "Torn" (in realtà fortunata cover di una canzone già esistente, cantatata dagli Ednaswap) e album come "Left of the middle" che, vendendo più di otto milioni di copie, le valse svariate nomine ai Grammy Award, due dischi di platino negli Usa.

Natalie Imbruglia è stata invitata alla festa di compleanno di un altro artista, Jack Savoretti, nella cornice di Castello Brown, una meta molto amata anche da altri vip come i Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni).

"Alcuni giorni magici a Portofino per festeggiare il mio caro amico Jack Savoretti - ha commentato la cantautrice sui social, postando qualche foto -. Che gente favolosa. E Portofino è il mio nuovo posto preferito. Mi mancate tutti, il sole, il mare... e la pasta!".

Imbruglia nel 2021 ha pubblicato il suo ultimo album, "Firebird", che contiene i singoli "Build it better", "Maybe it's great" e "On my way". Nel corso della sua carriera si è dedicata anche al cinema e alla tv, recitando in "Johnny English" e "Little loopers" e prendendo parte a X Factor sia nell'edizione australiana sia in quella del Regno Unito.