Natale, attese settemila persone ai pranzi di Sant'Egidio

Tornano i tradizionali pranzi della Comunità di Sant'Egidio in Liguria il giorno di Natale e nei giorni precedenti. A Genova Sant'Egidio apparecchierà tavola in 23 luoghi: oltre al pranzo principale, nella basilica dell'Annunziata del Vastato, e a quelli in altre cinque chiese del capoluogo, le tavole delle feste saranno imbandite da palazzo Ducale, ai quartieri di Begato e del Cep, dagli istituti per anziani al carcere.

Prima e dopo Natale saranno organizzati pranzi a Rapallo, Imperia e Ventimiglia, che coinvolgeranno circa 350 persone. Quest'anno la festa raggiungerà anche i 1.500 detenuti di tutti gli istituti di pena della Liguria: a La Spezia, Chiavari, Pontedecimo e in diverse sezioni di Marassi sarà allestita la tavola, mentre a Imperia e Sanremo si terranno le Feste del dono, con la consegna di un regalo personalizzato a ciascun carcerato.

In questo tempo di aumento della povertà e della solitudine, continua ad aumentare il numero delle persone che si rivolgono a Sant'Egidio per trovare uno spazio familiare in cui trascorrere il Natale. Saranno settemila le persone, anziani soli, senza dimora, migranti, bambini, disabili, carcerati, che quest'anno si siederanno alla tavola di Sant'Egidio a Genova e in altre città della Liguria, grazie all'impegno volontario di tanti giovani liceali e universitari, adulti e pensionati. Tra questi circa 450 bambini e ragazzi delle Scuole della Pace e 1.300 anziani ospitati in 21 rsa. Ciascuno di loro troverà ad accoglierlo una tavola apparecchiata a festa, il cibo buono della tradizione, un regalo personalizzato e la compagnia di persone amiche.

"Il Natale non è solo una vecchia tradizione - sottolinea Andrea Chiappori, il responsabile di Sant'Egidio a Genova - ma è una festa della vita e della luce che ci chiede di guardare al futuro. E il futuro comincia quando costruiamo comunità dove c'è solitudine".

La Comunità rivolge il suo appello a cittadini, aziende, istituzioni: per permettere di accogliere le richieste di aiuto di tutte le persone che hanno bisogno. Sono ancora aperte le iscrizioni per aiutare come volontari nella preparazione e nel servizio ai pranzi di Natale. È possibile partecipare compilando il form sul sito santegidioliguria.org, telefonando al numero 010.2468712 o inviando una mail all'indirizzo info@santegidioliguria.org.

È possibile sostenere i pranzi di Natale facendo una donazione deducibile fiscalmente (Iban IT92Y0501801400000017037243) o tramite PayPal (dal sito www.santegidioliguria.org). Chi volesse invece contribuire al pranzo di Natale con un regalo nuovo da donare agli ospiti (sciarpe e cappelli, guanti, bigiotteria, prodotti di cosmesi, foulard, giocattoli, borse, profumi, tavolette di cioccolato, pandori e dolci natalizi) lo può fare portandoli fino al 24 dicembre (ogni giorno dalle 10.30 alle 18.30) alla 'Casetta del Natale' sotto l'albero decorato di piazza De Ferrari o in uno degli otto punti di raccolta di Genova e Rapallo.

A Genova da 27 anni

Il pranzo di Natale è una tradizione della Comunità di Sant'Egidio da quando, nel 1982, un piccolo gruppo di persone povere fu accolto a tavola nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. A Genova la prima festa si è tenuta nel 1986 nella vecchia sede di Sant'Egidio in via San Luca con una decina di anziani e senza dimora, riuniti per mangiare e celebrare insieme il Natale. L'intuizione del pranzo nasce dal desiderio che nessuno, in questo giorno di festa, sia escluso. Da allora a Natale 'il popolo di Sant'Egidio' si riunisce a tavola come una grande famiglia. Chi partecipa al banchetto, con il suo nome e la sua storia spesso dolorosa, è al centro.