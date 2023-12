Per Natale aumentano i dolci della tradizione locale: in Liguria regna il pandolce

Per Natale i dolci tipici della tradizione regionale saranno presenti su quasi 6 tavole su 10 (58%) con un aumento degli acquisti dell'11% rispetto allo scorso anno. In Liguria c'è l'imbarazzo della scelta: regna il pandolce nelle sue varianti (alto o basso), ma poi ci sono anche i canestrelli, i gobeletti e chi più ne ha più ne metta. Qualche mese fa a Genova si è svolto anche il campionato del pandolce, gara all'ultima leccornia.

La riscoperta dei dolci della tradizione emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' su 'Il Natale sulle tavole degli italiani'. La crescita dei dolci a km zero è il simbolo di una nuova attenzione alle tradizioni del proprio territorio anche se il re delle feste resta il panettone, presente nel 78% delle case, davanti al pandoro (73%). Ma c'è anche un 41% di italiani che ha scelto di preparare da sé i dolci tipici del Natale, attività che è tornata a essere gratificante all'interno delle famiglie, anche con il coinvolgimento dei bambini.

Da Nord a Sud del Bel Paese - sottolinea la Coldiretti - le curiosità sono moltissime e tutte fortemente legate alla tradizione locale dei territori d'Italia. In Basilicata non possono mancare i calzoncelli di pasta fritta con ripieno di mandorle e zucchero oppure castagne e cioccolato, in Calabria si consuma la pitta 'mpigliata' con la sua caratteristica forma a rosellina (o rosetta). In Campania è il tempo di roccocò e susamielli, mentre in Puglia troviamo le cartellate baresi, nastri di una sottile sfoglia di pasta, unita e avvolta su sé stessa sino a formare una sorta di 'rosa' impregnata di vincotto tiepido o di miele, e poi ricoperte di cannella, zucchero a velo oppure mandorle

Al nord - continua la Coldiretti - in Friuli torna la gubana, una pasta dolce lievitata, con un ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, grappa, scorza grattugiata di limone, dalla caratteristica forma a chiocciola, in Emilia Romagna la spongata ripiena di miele, uva passa, noci, pinoli, cedro, in Liguria del pandolce (impasto di farina, uvetta, zucca candita a pezzetti essenza di fiori d'arancio, pinoli, pistacchi, semi di finocchio, latte e marsala) e in Lombardia, dove troviamo il Panun de Natal, un dolce ricco di frutta secca e molto profumato fatto con il grano saraceno e che può avere la forma di un filoncino leggermente appiattito o più raramente di una pagnotta rotonda, rigonfia al centro. Non mancano specialità infine - continua la Coldiretti - nelle isole come in Sicilia con i buccellati di Enna (dolci tipici ripieni di fichi secchi). Ma ogni regione - precisa la Coldiretti - offre le sue specialità come in Valle D'Aosta il Flantze, in Piemonte il Crumbot, in Veneto la Pinza, in Trentino lo Zelten, in Toscana il Panforte, nelle Marche il Frustingo, in Umbria il Pampepato, ne Lazio il Pangiallo, in Abruzzo il Parrozzo, in Molise il Cippillati di Trivento e in Sardegna il Pabassinas. Si tratta di specialità che - conclude la Coldiretti - arricchiscono le tavole delle Feste presenti nel periodo natalizio anche nei menu del periodo di Natale nei tanti agriturismi diffusi lungo il territorio impegnati a conservare nel tempo le tradizionali alimentari del territorio.