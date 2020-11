Piazza De Ferrari, è arrivato l'albero di Natale

La pandemia da coronavirus non ferma il Natale: proprio in queste ore in piazza De Ferrari è arrivato l’abete che, come ogni anno, con l’accensione segnerà l’inizio delle feste natalizie.

Mercoledì mattina gli uomini di Aster hanno iniziato con l’installazione dell’albero, che nei prossimi giorni verrà decorato. Nelle ultime settimane nei vari quartieri della città hanno iniziato a spuntare anche le luminarie natalizie, installate su iniziativa dei civ.

Proprio per dare una mano al tessuto economico della città in questo periodo così complesso, il Comune ha aumentato i fondi destinati a supportare i civ che decidono di investire nelle luminarie e nelle decorazioni natalizie.