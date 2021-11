Piazza De Ferrari, è arrivato l'albero di Natale

Alle spalle la neve sulle alture e in città una pioggia battente. In questa atmosfera prettamente invernale è arrivato l'albero di Natale in piazza De Ferrari.

Questa mattina, giovedì 25 novembre, gli uomini di Aster hanno iniziato con l’installazione dell’albero, che nei prossimi giorni verrà decorato. L’albero proviene da una foresta a gestione responsabile del Parco dell’Aveto e il suo taglio deriva da operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di un’area protetta.

I lavori di rinaturalizzazione delle foreste del Parco prevedono infatti tagli selettivi di molte conifere di impianto artificiale, tra cui abeti rossi e bianchi, per una graduale sostituzione con latifoglie naturali come faggi e aceri. Oltre al valore simbolico e promozionale, l’iniziativa ha importanti aspetti ecologici ed educativi perché, al termine delle feste natalizie, verrà trasformato in cippato, immagazzinato e utilizzato nelle aiuole e giardini genovesi per impedire la crescita di vegetali infestanti.